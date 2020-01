Immer für die Kinder da

Ihr 30-jähriges Dienstjubiläum feierte Andrea Böhm im Kindergarten "Kleine Strolche" in Winkels. Die Kinder der Einrichtung, die Kolleginnen und der Elternbeirat gratulierten mit kleinen Darbietungen "ihrer" Andrea und brachten so ihren Dank zum Ausdruck. Seit 30 Jahren lenkt Andrea Böhm die Geschicke mit Freude und großem Engagement in der Kindertagesstätte "kleine Strolche". Im Lauf der Jahre gab es einige Veränderung wie Umbau, Vergrößerung der Einrichtung, wechselnde Kollegen, Vergrößerung des Teams von drei auf zwölf. Eine besondere Kollegin in Form der Labrador Hündin Malou kam im Januar 2016 mit ins Haus; alles wurde in liebevoller Zuwendung und enormen Engagement von Andrea Böhm geleitet und begleitet. Das Team mit allen Kindern stand Spalier mit dem Wunsch "Für dich soll's rote Rosen regen". Die sichtlich gerührte Kindergartenleitern bestätigte ihre Freude mit den Worten: "Hier im Haus ist jeder Tag ein Highlight".