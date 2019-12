Im Kindergarten ist der kleine "Socke" ganz groß

Der kleine Rüde ist nicht nur ein toller Spielgefährte, sondern erfüllt auch pädagogische Zwecke, schreibt der Kindergartenverein in einer Pressemeldung.

In den letzten Jahren hat Socke gemeinsam mit seiner Besitzerin Bianca Müller, die auch Erzieherin im Kindergarten St. Martin ist, verschiedene Ausbildungen erfolgreich absolviert. Der kleine fröhliche Kerl hat neben einer Prüfung als Rettungshund bei den Johannitern Schweinfurt auch eine Prüfung zum Pädagogikbegleithundeteam erfolgreich bestanden. "Wir freuen uns sehr, Bianca und ihren kleinen Wegbegleiter für unseren Kindergarten gewonnen zu haben", so die Kindergartenleitung Ines Ratz. Als Bianca von der Möglichkeit der tierbegleiteten Pädagogik berichtet habe, habe sich das gesamte Team für diese Idee schnell begeistern können. Mittlerweile kommt der kleine Socke wöchentlich regelmäßig in den Kindergarten. Socke ist ein kleiner verspielter Hund - ein Baumwollhund (Cotton de Tuléar), das bringt auch den Vorteil, dass er kein Fell verliert und somit auch für Allergiker keine Gefährdung darstellt. Er ist nicht im Gruppendienst, sondern kommt gezielt dazu. "Tiere und Kinder das passt einfach gut zusammen", meint Bianca Müller.

Diese Ansicht teilen auch das Team und der Kindergartenvorstand. Tiere stellen einen wichtigen Bestandteil der täglichen Arbeit dar. Bei der tiergestützten Pädagogik stehen Spaß und Lerneffekte gleichwertig nebeneinander, und dass Tiere auch Bedürfnisse haben, lernen die Kinder nun hautnah.

Im Vordergrund steht dabei, dass die Kinder mit dem Hund nicht nur spielen, sondern vor allem, den richtigen Umgang mit ihm spielerisch lernen. Ängste abbauen, Gefahren erkennen, und dass es sich um ein individuelles Lebewesen handelt.

Die Kinder bekommen genügend Zeit, sich in ihrem Tempo dem Hund zu nähern. Der Kontakt zum Tier ist freiwillig. Der Umgang mit dem Hund stärkt Kompetenzen wie Rücksichtnahme, Verantwortungsgefühl und Empathie. "Wenn Socke in seinem Körbchen liegt, wissen die Kinder, dass er seine Ruhe haben will. Durch die Erlebnisse mit dem Tier gibt es für die Kinder viel zu erzählen", weiß Bianca. Transparenz ist der pädagogischen Hundeführerin ganz wichtig, so wurden nicht nur die Eltern, sondern auch alle Behörden genauestens informiert. Die Arbeit wird gewissenhaft dokumentiert und eine Einsicht ist jederzeit möglich. "Kindergartenhunde sind noch eine Seltenheit in unserer Region", so der Vorstand, "wir sind froh und stolz, Bianca und ihren Socke für unseren Kindergarten gewonnen zu haben und freuen uns noch auf viele gemeinsame Erlebnisse mit diesem großartigen Gespann.