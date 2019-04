Mit einem ausverkauften Konzert ist "Jazz in Bismarck's Basement" im Februar erfolgreich in das Jubiläumsjahr "20 Jahre Jazz im Bismarck's Basement" gestartet. Die Veranstaltungsreihe begeistert immer wieder zahlreiche Jazzfans in Bad Kissingen und Umgebung. Neu ist auch die Live-Übertragung des Konzerts innerhalb des Jazzkellers. So können Besucher das Konzert auch per Flatscreen mitverfolgen.

Am 26. April sind Stefan Koschitzki & Die Goodmänner zu Gast. Stefan Koschitzki ist eines der erstaunlichsten und vielseitigsten Talente der jungen deutschen Jazzszene. Der mit Preisen überhäufte Klarinettist und Saxofonist hat drei weitere begnadete Jazzmusiker um sich versammelt, um Benny Goodman zu würdigen: Stefan Koschitzki (Klarinette), Thilo Wagner (Piano), Markus Bodenseh (Kontrabass) und Hans Fickelscher (Schlagzeug).

A Tribute to Benny Goodman

Zusammen mit dem Schlagzeuger Gene Krupa und dem Pianisten Teddy Wilson gründete Benny Goodman 1935 ein aufsehenerregendes Swing-Trio. Durch den Vibraphonisten Lionel Hampton verstärkt, trat diese Formation 1938 als erste "gemischte" Jazzband überhaupt in der New Yorker Carnegie Hall auf und landet dort vor tanzendem Publikum in Abendkleidung einen riesigen Erfolg. Im Vorfeld wurde dieses Konzert von der Presse einerseits mit Begeisterung angekündigt und auf der anderen Seite heftig kritisiert: zwei schwarze und zwei weiße Musiker zusammen auf der Bühne in der berühmten Carnegie Hall! Diese bewusste Provokation war ein Meilenstein im Kampf für Freiheit und Menschenrechte und Benny Goodman gab an dem Abend die kluge Antwort: "Wir brauchen die weißen und die schwarzen Tasten, um gute Harmonien zu erzeugen."

Beim Konzert in Bismarck's Basement übernimmt der herausragende Pianist Thilo Wagner die Rolle von Teddy Wilson. Markus Bodenseh spielt am Kontrabass anstelle des Vibraphons von Lionel Hampton. Hans Fickelscher füllt am Schlagzeug die Rolle von Gene Krupa aus. Das Publikum erwartet vier wunderbare Goodmänner, die diese sagenhafte Erfolgsstory nachempfinden und in unsere heutige Zeit übertragen.

Stefan Koschitzki & Die Goodmänner haben in den letzten Jahren die Baden-Württembergische Jazzwelt geprägt und sind weit über die Landesgrenzen bekannt. Dabei sind sie eher dem modernen und heutigen Jazz zugeneigt. Es wird also spannend, wenn sich gerade diese vier der goldenen Ära des Swings annehmen. Sie haben sich eingehend mit dem musikalischen Material beschäftigt und eine schöne Auswahl an bekannten Stücken sowie einigen Raritäten zusammengestellt.

Eine Besonderheit ist, dass die Band bei ihren Club-Konzerten ohne jegliche Verstärkung spielt. Das Klangergebnis ist ein unverfälschter und klarer Sound, der das Publikum zunächst überrascht, aber unbewusst zum "mehr" Hinhören auffordert und jedes Mal begeistert.

Tickets:

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information direkt am Kurgarten, die täglich von 9-18 Uhr geöffnet ist, unter kissingen-ticket@badkissingen.de, im Online-Ticket-Shop auf www.badkissingen.de und an der Abendkasse im Bismarck"s Basement. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, die Abendkasse ist ab 19 Uhr geöffnet. Das Konzert ist bewirtet.