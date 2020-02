Im August geht es wieder nach Kirkham

In diesem Jahr findet das Treffen der drei Partnerstädte Ancenis, Bad Brückenau und Kirkham in Kirkham statt, und zwar vom 21. bis 24. August. Anmeldeschluss ist Samstag, der 14. März.

Die Busroute dorthin geht über Calais-Dover, etwa eine Stunde mit der Fähre. Busabfahrt ist bereits am Donnerstagabend, 20. August, in Bad Brückenau. Selbstfahrer sollten sich auch melden, wenn der Förderkreis Europäische Städte-Partnerschaften Bad Brückenau e.V. bei der Unterbringung behilflich sein soll .

Am Freitag, 21. August, ist nach der Ankunft gegen 17 Uhr in Kirkham ein feierlicher Empfang der Gäste, anschließend können sich die Beteiligten näher kennenlernen und mit den Gastgebern austauschen. Am nächsten Tag ist ein Ganztags-Ausflug mit Führungen in die historische Stadt Chester geplant. In das Las Vegas von England, nach Blackpool, fahren die Teilnehmer dann am Sonntag, 23. August. Blackpool ist ein Badeort mit Vergnügungspark und Shopping Mall. Dort stehen den Besuchern vier Stunden zur freien Verfügung. Am Nachmittag steht ein offizieller Teil mit Musik und anschließendem Festessen auf dem Programm. Am Montag, 24. August, wird gegen 8.30 Uhr die Rückfahrt nach Bad Brückenau angetreten. Ankunft wird am Dienstag frühmorgens sein.

Für Jugendliche kostenlos

Die Reise ist eine schöne Gelegenheit, nette Menschen sowie die interessante Umgebung der Partnerstadt in England kennenzulernen, so der Förderkreis.

Die Busfahrt ist für jugendliche Mitglieder des Fördervereins der Städtepartnerschaft kostenlos, erwachsene Mitglieder erhalten einen Rabatt. Man kann parallel mit der Anmeldung zur Busfahrt auch Mitglied werden und so die Rabatte nutzen.

Die Unterbringung dort erfolgt je nach Wunsch der Mitfahrenden kostenfrei bei privaten Gastgebern oder auf eigene Kosten in einem Hotel oder in einer Pension. Die Ausschreibung und das Anmeldeformular können per E-Mail bei gerhard.bi@web.de angefordert oder in der Stadtbibliothek (Altes Rathaus, 1.OG) abgeholt werden.

Laut Auswärtigem Amt benötigen deutsche Staatsbürger bis Ende 2020 nur einen gültigen Reisepass oder Personalausweis für die Einreise nach England.

Kirkham liegt ca. 80 km nördlich von Liverpool bzw. Manchester und ca. 15 km von der Westküste entfernt, nahe bei Blackpool. red