Franken und der Rest der Welt - passt das eigentlich zusammen, oder schließt sich das aus? Man weiß es nicht, für die einen ist hier der schönste Platz der Welt, die anderen zieht es eher in exotische Gefilde. Auch die "Herzensblecher" sind sich über diese Frage nicht einig. Mit ihrem neuen Programm "Franken - dodal global" zeigen sie aber, dass beides geht. Dabei nehmen sich die Profimusiker natürlich auch selbst ein wenig aufs Korn, gleichzeitig ist ihr Auftritt auch eine Hommage an das fränkische Wesen.



Es wird beim Auftritt in der Nüdlinger Werkstatt der Lebenshilfe e. V. also einiges geboten werden. Die acht Künstler freuen sich schon jetzt auf den Auftritt. Die meisten der Musiker kommen aus Unterfranken, aber auch ein "neigschmeckter" Oberpfälzer und sogar ein Schwabe komplettieren das Oktett. Wenn das nicht ein Zeichen von Weltenbürgertum ist, was dann? "Wir wollen dem Publikum einen vergnüglichen Abend bieten. Aus diesem Grund haben wir das Konzertprogramm ausgearbeitet, bei dem für jeden etwas dabei sein wird", verspricht Karlheinz Brand.



Dass hier Musik auf höchstem Niveau geboten wird, dafür spricht schon die Tatsache, dass die "Herzensblecher" allesamt studierte Musiker sind, von denen einige auch Blaskapellen leiten und als Musiklehrer tätig sind. Der Tubist, seines Zeichens ein Oberpfälzer und jüngster der Kombo, studiert derzeit noch Lehramt für Musik an der Musikhochschule Würzburg. "Teilweise spielen wir beim Programm traditionelle Volksmusik, aber auch bekannte Melodien aus Filmen haben wir im Repertoire", so Brand. Die Melodien wurden dabei selbst arrangiert, auch die Texte stammen aus eigener Feder, was zeigt, welche Arbeit man sich mit dem Programm gemacht hat. Musikkabarett vom feinsten, so könnte man die Veranstaltung beschreiben.



Zwei-Gruppen-Band

"Natürlich wollen wir auch das Publikum miteinbeziehen. Uns ist es wichtig, dass die Zuhörer auch etwas zu lachen haben und sich dabei selbst ein wenig ironisch sehen", ist den Musikern wichtig. Dabei, soviel sei schon einmal vorab verraten, teilen sich die Künstler auf der Bühne in zwei Gruppen auf: die eine will gar nicht hinaus aus Franken, schließlich bekommt man hier sein Schöpple, man kennt die Leute und kann hier gut leben. Die andere Gruppe meint, dass daheim die Menschen sterben: deshalb muss man möglichst viel von der Welt sehen. "Wir präsentieren das Programm mit einem Augenzwinkern, das ist uns sehr wichtig", sagt Brand.



"Franken - dodal global" ist bereits das zweite Bühnenprogramm, das die Künstler ausgearbeitet haben. "Nach dem 'Fränkischen Eros' haben wir uns überlegt, dass wir ein weiteres machen wollen", erinnert sich Brand zurück. Dabei waren sie kreativ, setzten sich zusammen und suchten die Stücke heraus, die gut zur neuen Thematik passen. "Beim Ausprobieren ergab sich dabei vieles von selbst", erzählt Brand. Dann galt es, eine Geschichte zu stricken, die die einzelnen Teile stringent miteinander verbindet. "Wichtig war auch, dass jeder Musiker in die Rolle des Charakters schlüpft, welche am besten zu ihm passt".



Die Texte, die extra für die Lieder gedichtet wurden, stammen aus der Feder von Karlheinz Brand, die Arrangements stammen fast alle von Werner Aumüller. Die ersten Proben fanden im Rahmen der Familie statt, hier holten sich die Musiker Meinungen ein und änderten noch das ein oder andere. "Wir hatten ja zum Glück schon Erfahrungswerte mit unserem ersten Programm, so dass das "'Franken - dodal global' viel schneller entstehen konnte", erinnert sich Brand zurück.



Vor einem Jahr hatten sie dann Premiere, seitdem touren sie munter durch Franken. "Uns ist es am liebsten, ganz nah am Publikum zu sein. Deshalb ist eine eher kleine Location, wie sie in Nüdlingen geboten wird, optimal für uns". Natürlich spielen die Jungs nicht nur das "Programm herunter", sondern gehen auch zu den Zuhörern und binden sie mit ein. Auch als Profi muss man noch üben, hierfür treffen sich die Herzensblecher im Schnitt einmal im Monat. "Aber es ist natürlich viel schöner, live vor Publikum zu spielen", befindet Brand.



Sieben Musiker und eine Musikerin werden am Samstag in Nüdlingen auf der Bühne spielen, neben Trompeten kommen auch Klarinetten, Posaunen und eine Tuba zum Einsatz. "Für uns sind die Auftritte auch immer eine schöne Abwechslung zu unserem sonstigen Beruf", erzählt Brand. Wichtig ist, dass die Chemie zwischen den Musikern stimmt - bei den Herzensblechern passe das wunderbar, man ergänze sich gut. Brand und seine Mitstreiter freuen sich schon jetzt auf den Auftritt in Nüdlingen.

Dort ist das Bistro am Samstag, 14. April, ab 18.30 Uhr geöffnet, Einlass ist ab 19 Uhr. Um 20 Uhr geht das Konzert dann los. Karten können auch noch an der Abendkasse erworben werden, im Vorverkauf sind sie ebenso erhältlich. Weitere Infos und Karten gibt es unter Tel.: 0971/ 72280.