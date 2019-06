Hoffen auf die Auszeichnung

Intensiv vorbereitet hatten sich die Schülerinnen und Schüler der Schlossberg-Grundschule auf ihren Umwelttag, der den Themen "Wasserleben" und "Insektensommer" gewidmet war. In vielfältigen Ausstellungen, Präsentationen und Aktionen zeigten die Grundschüler die Bedeutung der Themen auf und die Eltern, Großeltern oder die Mitschüler waren beeindruckt, mit welcher Begeisterung sie ihre Kenntnisse weitergaben. Interessante Kurzvorträge waren dem Thema Wasser gewidmet und ergänzt wurde der Lebensraum Wasser durch die Beschreibung der Vielfalt der großen und kleinen Tiere. In Bildern vorgestellt wurden unter anderem Delfine, Haie oder Wale, deren Lebensbereiche durch menschliche Achtsamkeit und Müllvermeidung geschützt werden müssen. Zur Ergänzung konnte man sich an Hand von Sachbüchern weiter informieren.

"Ohne Insekten könnten wir nicht überleben", hieß ein weiteres Kapitel, das durch interessante Schülervorträge beleuchtet wurde. Dargestellt wurden dabei die Libellen, die Marienkäfer, die Entwicklungsstufen von der Raupe zum Schmetterling, die Ameisen und die Bienen.

Dass das Wasser sich stets in einem Kreislauf befindet, wurde durch einen Kurzvortrag ebenso verdeutlicht wie das Basteln von Samenkugeln, die der Verbreitung von Blumen und Kräutern dienen.

Ein Höhepunkt beim Umwelttag war der Blick in den Schulgarten mit seinem üppigen, Schatten spendenden Grün. Hier war die tropische Hitze viel besser auszuhalten als im Schulpausenhof. Zudem war es möglich, einige der Gewürzkräuter zu kosten, die der Kräuterspirale entnommen werden durften.

Gelobt wurde in diesem Zusammenhang die Bereitschaft der Vorstandsmitglieder des Obst- und Gartenbauvereins, das mustergültige Areal des Schulgartens vorzustellen. Die gemeinsame Nutzung des Schulgartens durch den Gartenbauverein und die Schule hat sich wieder einmal bewährt.

Voller Stolz wurde den Besuchern in der Turnhalle die im vergangenen Jahr zum wiederholten Male erworbene Auszeichnung "Umweltschule in Europa" gezeigt. Natürlich hoffen die Schülerinnen und Schüler, dass sie auf Grund ihres Einsatzes beim Umwelttag wieder mit "Umweltschule in Europa 2019" ausgezeichnet werden. Wertvoll ist auch die neue Auszeichnung "Partnerschule des Bund Naturschutz" (BN). Lehrerin Ulrike Aichner und das ganze Kollegium sind sich darüber klar, dass die ökologischen Kenntnisse des BN für die Vorbereitung weiterer Umwelttage unverzichtbar sind.

Wie immer beteiligte sich der Elternbeirat mit einem willkommenen Angebot an Essen und Trinken am Umwelttag.