Hörder Highland Games: Französische Clans in schottischen Kilts

Wenn die Menschen in Haard ihre Hosen gegen Schottenröcke tauschen, wenn Clans auf dem Sportplatz aufmarschieren und eine Drum and Pipe-Band in der Militäruniform eines schottischen Eliteregiments für authentisches Dudelsack-Flair sorgt - dann gehen die Hörder Highland Games in die zweite Runde. "Es soll ein Volksfest für alle sein", erklärt Christian Beck, Vorsitzender der SpVgg Haard. Und: "Wir wollen, dass eine möglichst schottische Atmosphäre aufkommt." Inklusive Whiskeybar, originalen Clanfahnen und Highland-Rindern, die während der Veranstaltung auf dem Gelände grasen.

Bei den Highland Games geht es bei allem Spektakel um einen sportlichen Wettkampf - wenn auch einen ungewöhnlichen und handfesten. Die teilnehmenden Mannschaften (Clans) müssen sich elf Disziplinen stellen. Unter anderem gehört Strohsackhochwurf dazu, Stammziehen und Steinstoßen. Kraft ist gefragt, aber auch die richtige Technik. Moderiert wird die Veranstaltung von Jürgen Stickelbrock, Präsident des Deutschen Highland Games Verbandes. Organisator Beck ist froh über die Unterstützung des Profis. "Er moderiert das sehr gut. Er kann dem Publikum erklären, worauf es bei den einzelnen Prüfungen ankommt", lobt er.

Hosen verboten

Frank Krakofsky, zweiter Vorsitzender der SpVgg-Haard, erklärt die Teilnahmebedingungen: "Das Mindestalter beträgt 18 Jahre und jede Gruppe muss mindestens fünf Personen stark sein." Sowohl Männer als auch Frauen können sich anmelden. "Frauenteams werden anders bewertet als Männerteams, gemischte Clans zählen als Männerclans", erklärt er. "Wichtig ist, dass die Teilnahme auf dem Platz nur in Kilt möglich ist. Wer Hosen trägt, darf nicht antreten." Auch Alkohol ist streng verboten. Um teilnehmen zu können, müssen die Teams keine Besonderheiten mitbringen, jedoch sollten die Sportler körperlich in guter Verfassung sein. "Die Vielfalt macht diesen Wettkampf aus", erläutert Krakofsky. "Bei uns steht der Teamspirit im Vordergrund."

Der Verein nimmt noch Anmeldungen entgegen. Die Nachfrage läuft seitens der Clans aber sehr gut. So gut, dass die maximale Zahl der Clans auf 30 erhöht wurde. "Am 21. Juni ist ein Probetraining geplant. Bis dahin sollten wir die Teamfindung eigentlich ziemlich abeschlossen haben", sagt Krakofsky. Bei dem Probetraining wird ebenfalls Stickelbrock vom Higkland Games Verband dabei sein. Er gibt den Sportlern Tipps, beispielsweise was sie bei den Disziplinen zu beachten haben, wie sie trainieren und wie sie Verletzungen vermeiden können.

Bei der SpVgg Haard hat sich seit der Premiere 2017 eine eigene Highland Games Abteilung gegründet, die auch auf Wettkämpfe fährt. Zu den Games im Juli werden sowohl Teams mit Erfahrung, als auch Anfänger erwartet. Der Anteil der erfahrenen Clans sei im Vergleich aber deutlich größer als noch vor zwei Jahren. "Der sportliche Wert wird dadurch gehoben", freut sich Beck.

Die Clans kommen sowohl aus der näheren Umgebung, als auch von weiter Weg. Besonders erfreulich aus Sicht der Organisatoren: 50 Freunde aus Nüdlingens Partnergemeinde St. Marcel haben sich angekündigt. "Die haben sich extra die Regeln übersetzen lassen und bisher schon fleißig zuhause trainiert", sagt er. Vier Clans bringen die Franzosen an den Start, wer nicht teilnimmt, kommt zum Anfeuern. Beck: "Ich finde das schön, weil die Veranstaltung dadurch ein internationales Flair bekommt." Bürgermeister Harald Hofmann (CSU) freut sich ebenfalls über den Besuch. "Es hat sich schon bis nach Frankreich herumgesprochen, dass das ein Highlight ist", sagt er. Die Highland Games seien eine Bereicherung für die Gemeinde.

Highland Games

Termin Das Probetraining findet statt am 21. Juni ab 15 Uhr, Die Games selber beginnen am 20. Juli ab zwölf Uhr .

Gastgeber Partnerschaftskomitee und Verein suchen Freiwillige, die Gäste bei sich übernachten lassen. Interessierte melden sich unter vorzimmer@nuedlingen.de oder unter Tel.: 0971/ 727123.