Hl. Laurentius zum Jubiläum

Am Ende des feierlichen Sonntagsgottesdienstes in Reiterswiesen hatte Diakon Christoph Glaser zusammen mit Pfarrer Gerd Greier noch einen Anlass, Danke zu sagen: Konrad Kuhn arbeitet seit 1989, also seit 30 Jahren, in der Kirchenverwaltung St. Laurentius in Reiterswiesen aktiv mit. Seit 1998 erledigt er mit großer Zuverlässigkeit den Küsterdienst bei jedem Gottesdienst.

Aus gesundheitlichen Gründen ist er jetzt bei der Kirchenverwaltungswahl nicht mehr angetreten, das Küsteramt füllt er weiterhin aus, bis hier eine Nachfolge gefunden wird.

Im Namen des Seelsorgeteams der Pfarreiengemeinschaft "Jesus, Quelle des Lebens Bad Kissingen" und der hiesigen Pfarrgemeinde sagte Diakon Glaser von ganzem Herzen Danke und "Vergelt's Gott". Als kleines Zeichen des Dankes und der Wertschätzung erhielt Konrad Kuhn den hl. Laurentius, den Namenspatron der Gemeinde, als Holzfigur, die von Pfarrer Greier gesegnet wurde. red