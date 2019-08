Highlights aus Kabarett, Comedy und Chanson

Am Samstag, 17. August, findet auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen die jährliche Absolventenshow der Kabarettakademie als offene Kabarettbühne statt - bei freiem Eintritt. An dem abwechslungsreichen Abend zeigen die Teilnehmer Highlights aus ihren Bühnenprogrammen aus den Bereichen Kabarett, Comedy und Chanson.

"In diesem Jahr hatten wir über 50 Teilnehmer, die größtenteils bereits über hervorragende eigene Bühnenprogramme verfügen", freut sich Michael Ihringer, Vorsitzender des veranstaltenden Fördervereins Kabarett und Chanson e.V. "Da konnten wir für die Auswahl der Auftritte wirklich aus dem Vollen schöpfen."

Die offene Bühne, bei der sich die Absolventen auf dem Heiligenhof präsentieren, bildet den traditionellen Abschluss der Sommerakademie und ist zugleich deren Highlight. Da ist sicher für jeden Kulturinteressierten etwas dabei. Beginn ist um 20.30 Uhr auf dem Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1.

Der Förderverein Kabarett und Chanson e.V. wurde 2007 in Darmstadt mit dem Ziel gegründet, Künstler aus den Sparten Kabarett, Comedy und Chanson auf ihrem Weg auf die Bühne zu fördern und die kulturelle Vielfalt der Genres zu unterstützen. Mitglieder sind engagierte Künstler und Bürger aus der Region, denen die Kulturförderung am Herzen liegt.

Der Verein ist vom Finanzamt Darmstadt als gemeinnützig anerkannt. Zu den regelmäßigen Veranstaltungen zählen die seit Jahren als Fortbildungsveranstaltung für Künstler und Networking-Plattform etablierte Kabarett­Akademie sowie die 2009 neu ins Leben gerufenen Südhessischen Kabarettnächte.