Helga Günter packt stets mit an

Eine besondere Ehrung wurde Helga Günter bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Nüdlingen zuteil. Sie durfte die Urkunde und Nadel für 50 Jahre Mitgliedschaft entgegennehmen. Helga Günter ist stets mit helfender Hand, wo sie gebraucht wird, sei es bei Festen oder anderen Veranstaltungen im Verein. Immer hielt sie auch ihrem Mann Horst Günter, als er noch Gemeinderat war, den Rücken frei. "Es ist ganz wichtig, dass es solche Frauen wie Dich auch gibt", meinte Volkmar Halbleib, MdL, er kenne sich damit aus, er habe selbst eine solche geheiratet.

Der SPD-Landespolitiker war zu den Genossen gekommen, um über die Landespolitik der SPD nach der Niederlage der Landtagswahlen zu sprechen. Wichtig sei es nun, sich mit einer fast halbierten Fraktion wieder neu zu finden und die Ausrichtung zu definieren. Vertrauen in der Bevölkerung muss zurückgewonnen werden und da ist es wichtig, mit den Genossen vor Ort an der Basis zu diskutieren und zu informieren. Er machte deutlich, dass im neuen Länderparlament mit den sechs Parteien eine andere Art des Umgangs vorherrscht, die manchmal nicht leicht zu ertragen ist. Aber für die SPD gilt es nun wieder das Profil zu schärfen und genau hinzuschauen, was die Regierungsparteien im Landtag tun. Als Beispiel brachte Halbleib die Straßenausbaubeiträge, die zwar für den Bürger abgeschafft wurden, weil sie regional unterschiedlich genutzt worden waren. Allerdings führe der rigorose Stichtag zu viel Unmut und Erklärungsnot bei den Kommunen.

Ein weiteres Beispiel sind die Gelder aus dem Digitalpakt, auf die die Landesregierung nun wartet, bevor sie die Förderbescheide an die Kommunen herausgibt. Hier werden wieder einmal bayerische Gelder eingespart, anstatt sie den Kommunen als Sachaufwandsträger weiterzugeben.

Die Regularien im SPD Ortsverein Nüdlingen wurden reibungslos durchgeführt, dem Kassenbericht folgte die einstimmige Entlastung und die Nachwahl eines Revisors. In seinem Rückblick ging der Vorsitzende auf die erfolgreiche Feier des 90-jährigen Bestehens des Ortsvereins und das Ferienprogramm ein. Das "Geocaching on Bike" war ein voller Erfolg. Trotz schlechter Wetterbedingungen hatten die Kinder und auch die teilnehmenden Erwachsenen viel Spaß. Zum Schluss der Veranstaltung rief der Vorsitzende des SPD Ortsvereins Volker Schäfer auf, sich aktiv am Wahlkampf für die Europawahl zu beteiligen und vor allem wählen zu gehen. red