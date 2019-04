Heimatpreis für das Jugendmusikkorps Bad Kissingen

Das Jugendmusikkorps Bad Kissingen ist von Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) in München mit dem "Heimatpreis Nordbayern" ausgezeichnet worden. Das Jugendmusikkorps pflege seit 55 Jahren die Musiktradition in Bad Kissingen, heißt es in der Laudatio. Das herausragende Engagement zur Förderung musikalischer Talente sei besonders wichtig als Fundament für einen lebendigen Kulturstaat Bayern.

Die jugendliche Stadtkapelle des Staatsbades habe eine stark identitätsstiftende Funktion und fördere Heimatverbundenheit und Gemeinschaftssinn von klein auf. Das musikalisches Aushängeschild des bekannten unterfränkischen Kurortes repräsentiere Stadt und Musikschule Bad Kissingen bei zahlreichen Konzertreisen und Auftritten im In- und Ausland. Die Auftritte der Traditionskapelle in farbenprächtigen Uniformen eines großherzoglich-würzburgischen Regiments von 1812 seien eine Augenweide und hochklassiger Kunstgenuss.

Außer dem Jugendmusikkorps Bad Kissingen wurden das Bergwaldtheater Weißenburg, der Bürgermeisterchor im Landkreis Ansbach, die Bamberger Sandkerwa, die Kulmbacher Bierwoche, die Frankenfestspiele Röttingen, das Historische Tillyfest Breitenbrunn und die Oberpfälzer Zoiglkultur mit dem "Heimatpreis Nordbayern" ausgezeichnet.