Heeresmusikkorps spielt zugunsten der Kriegsgräberfürsorge

Das Heeresmusikkorps Veitshöchheim sorgt am Donnerstag, 17. Oktober, unter der Leitung von Oberstleutnant Roland Kahle für ein außergewöhnliches Konzerterlebnis. Das Publikum erwartet ein buntes Programm mit Swing, Klassik und Filmmusik. Das Konzert findet um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal statt.

Das Benefizkonzert findet anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge statt. Auf dem Programm stehen Swing, Klänge von Glenn Miller und Frank Sinatra sowie klassische Werke und Filmmusik. Schirmherr des Konzertabends ist Landrat Thomas Bold, der stellvertretender Vorsitzender Kriegsgräberfürsorge in Unterfranken ist.

Begleitet wird das Orchester an diesem Abend von der Sängerin Anja Stegmann. Als Solistin wird sie mit ihrer Sopranstimme zu einem besonderen Hörgenuss beitragen. Die Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbands Würzburg debütierte 2017 als Venus in Jacques Offenbachs Operette "Orpheus in der Unterwelt" legte erst vor wenigen Monaten mit Bestnote ihre szenische Masterprüfung an der Würzburger Hochschule für Musik ab.

Von Afrika bis Afghanistan

Das Heeresmusikkorps ist seit mehr als 50 Jahren als musikalischer Botschafter der Bundeswehr im Einsatz und umrahmt wichtige militärische Zeremonien wie den Großen Zapfenstreich oder Appelle. Die musikalischen Missionen führten die Musiker in der jüngsten Zeit nach Afghanistan, in den Kosovo und nach Dschibuti ans Horn von Afrika.

Das Orchester genießt in der Öffentlichkeit seiner fränkischen Heimat sowie den angrenzenden Regionen Bayerns und der benachbarten Bundesländer einen hervorragenden Ruf. Großer Beliebtheit erfreuen sich die öffentlichen Auftritte und Benefizkonzerte, bei denen das Orchester seinen Zuhörern ein breites Repertoire bietet. Es reicht vom traditionellen Militärmarsch und Transkriptionen klassischer Ouvertüren über anspruchsvolle Werke für sinfonische Blasorchester bis zu Filmmusik, Big-Band-Arrangements und vielem mehr.

Im internationalen Rahmen erntete das Musikkorps viel Anerkennung in zahlreichen Ländern Europas und bei Auftritten in den USA und Kanada.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde im Dezember 1919 gegründet. Zunächst waren die Pflege und der Erhalt der Gräber des Ersten Weltkriegs Aufgaben des Vereins. Heute betreut der Volksbund 832 deutsche Kriegsgräberstätten beider Weltkriege. Insbesondere in Osteuropa werden beinahe 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs immer noch jährlich mehr als 20 000 gefallene deutsche Soldaten geborgen und auf Kriegsgräberstätten umgebettet.

Der Volksbund ist in seiner humanitären Arbeit international vernetzt und anerkannter Akteur der Gedenk- und Erinnerungskultur.

Eintrittskarten gibt in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/ 804 84 44 oder per E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de.