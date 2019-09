Hauch von Hollywood im Zeltlager

"Hollywood- und der Oscar geht an...": Unter diesem Motto verbrachten die 120 Kinder und ihre 30 Betreuer dieses Jahr in Lohrhaupten ihre Zeltlagerwoche der Katholischen Landjugend Bewegung Bad Kissingen (KLJB). Raus aus dem langweiligen Alltag zu Hause und rein in ein Leben voller Glitzer und Glamour der Hollywood Stars, abgeschnitten von digitalen Medien.

Spiele und mehr

Eröffnet wurde die Woche traditionell mit einem Gottesdienst mit dem Thema "Hollywood", durch den alle bestens auf das Thema eingestimmt und vorbereitet wurden. Anschließend folgte ein Gruppenturnier, bei dem die Kinder körperlich und geistig für den Oscar fit gemacht wurden. Bei Spielen wie Völkerball oder Rollenspielen konnten die Teilnehmer ihre Talente unter Beweis stellen und sich besser kennenlernen.

Am Abend sorgte die Nachtwanderung für den nötigen Nervenkitzel . Durch den Sprung ins kalte Wasser am Schwimmbadtag bewiesen die Kinder, dass sie bereit für das harte Leben in Hollywood sind. Mit typischen Liedern und kleinen Spielchen am Lagerfeuer klangen die ereignisreichen Tage aus. Natürlich durften auch Klassiker, wie das Dorfspiel und die Lagerolympiade nicht fehlen, bei dem die Zeltbewohner ihren Zusammenhalt und Teamgeist unter Beweis stellen mussten.

Am Ende der Woche fand der Festabend statt, bei dem Leitungsballett und Starauftritte die große Oscarverleihung an "Mr. und Mrs. Zeltlager" umrahmten. Um dort aus der Masse hervor zu stechen, gab es am Nachmittag nach dem Abschlussgottesdienst einen Beautysalon, bei dem die Sternchen von bekannten Stylisten herausgeputzt wurden.