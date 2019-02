Handschlag für den neuen Haarder Feldgeschworenen

Mit der Vereidigung eines neuen Feldgeschworenen begann die Sitzung des Nüdlinger Gemeinderates. Auf der Tagesordnung stand unter anderem auch ein umfassender Jahresbericht über die Gemeindebücherei.

Für den Gemeindeteil Haard wurde ein neuer Feldgeschworener in feierlicher Form vereidigt. Zuvor wurde er über seine Rechte und Obliegenheiten vom Ersten Bürgermeister Harald Hofmann (CSU) belehrt, der der Vereidigung mit seiner schweren Amtskette einen würdigen Rahmen gab. Wie der Bürgermeister sagte, sollen für die Berufung und Verpflichtung von Feldgeschworenen "vom Charakter gefestigte Personen" ausgewählt werden. Heiko Krakofski, so heißt der neue Feldgeschworene, leistete die vorgeschriebene Eidesformel: "Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen, gewissenhafte und unparteiische Erfüllung meiner Amtspflichten, Verschwiegenheit und zeitlebens Bewahrung des Siebenergeheimnisses - so wahr mir Gott helfe." Nach der Abnahme des Eides übergab der Bürgermeister dem neuen Feldgeschorenen die Werkzeuge zur Ausübung seiner Tätigkeit, vor allem eine besonders geformte Spitzhacke. Bürgermeister Hofmann ergänzte die Beschreibung der wichtigen Arbeit der Feldgeschworenen mit dem Hinweis, dass Feldgeschworene Mittler zwischen den Bürgern und der Verwaltung seien, das Vermessungsamt durch das Setzen der Grenzsteine unterstützten, das Eigentum schützten und den Frieden sicherten. Der Gemeinderat bedankte sich in seinem Beschluss bei Heiko Krakofski für die Übernahme des Ehrenamtes und hofft auf gute Zusammenarbeit.

Fast 17.000 Entleihungen in der Gemeindebücherei

Hubert Ziegler, der Leiter der Gemeindebücherei, berichtete über die Aktivitäten im vergangenen Jahr und stellte die für 2019 geplanten Aktionen vor. Entleihungen gab es im vergangenen Jahr 16.987. Ziegler unterteilte diese in "physische Ausleihe" mit 10.940 und Downloads, die er mit 6047 bezifferte. Gewachsen ist der Bestand der Bücherei auf 9056 Medien. 37.977 Medien stehen im Verbund online zur Verfügung.

Was die Finanzen betrifft, so stehen den Ausgaben für Medien, die 7336 Euro ausmachen, Einnahmen von 2660 Euro gegenüber. Die Ausgaben für E-Medien schlagen mit 793 Euro zu Buche. Insgesamt betragen die Gesamtausgaben der Gemeinde für die Bücherei 44.500 Euro.

Der Leiter der Bücherei erwähnte weiter 537 aktive Leser, was einen Anteil von 13 Prozent der Einwohner ausmache. Circa 3300 Leserbesuche gab es in der Bücherei. An Neuanmeldungen wurden 123 gezählt (darunter 25 Onleihe-Allianz-Anmeldungen). Die Zahl der Onleihe-User liegt nun insgesamt bei 217. Aufrufe der Portalseite über die Homepage wurden 2948 verzeichnet. Die Öffnungsstunden pro Woche betragen 23,5 Stunden.

Hubert Ziegler erwähnte die Aktion "Leseförderung für die Vorschule", Klassenbesuche in der Bücherei, Halloween mit Kindern und Besuche der Ganztagsbetreuung. Im Bereich "Kulturelles" lasse das Interesse für Filme nach. Beibehalten würden Autorenlesungen. Als sehr positiv fand Ziegler eine Kinderäußerung: "Ich finde die Bücherei cool".

Geplante Aktionen für 2019

Künftig wolle man je eine Woche in den Pfingst- und Sommerferien die Bücherei schließen. Unter dem Arbeitstitel "Nüdlinger Kulturherbst" soll es Veranstaltungen mit unterschiedlichen Programmpunkten geben. Veranstaltungen für Kinder sind während des gesamten Jahres geplant. Es sei daran gedacht, eine neue Beamerleinwand und Hocker für Kinder-Events und auch für sonstige Veranstaltungen anzuschaffen. Die Mitglieder des Gemeinderats nahmen den Bericht des Büchereileiters mit Beifall zur Kenntnis. Bürgermeister Hofmann kommentierte: "Ich bin stolz auf Ihre Arbeit".