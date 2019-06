Haard: Training für die Höörder Highland Games

Am Samstag, 20. Juli, beginnen die 2. Höörder Highland Games auf dem dortigen Sportplatz. Rund vier Wochen vorher luden die Verantwortlichen der HLG-ABteilung unter Leitung von Frank Krakowsky interessierte Aktive zu einem "Schnuppertrainig" ein. Mit Jürgen Stickelbrock aus Viersen, dem Präsidenten des Deutschen Highlandverbandes, hatten die Höörder einen ausgezeichneten Trainer und Mentor gefunden.

Vor einigen Jahren trafen sich Interessierte aus Haard und Stickelbrock auf Schloss Guteneck in der Oberpfalz. Es "funkte" zwischen dem Chemiker aus Viersen und den Männern aus Haard, die hier unbedingt für ihren Verein eine neue Sportart einführen wollten. "Leistungssport und Gaudi im Schottenrock" so umschrieb einer der Aktiven die eigentlich ganz alte Sportart, die einstmals zeigen sollte, dass "man" schon ein ganzer Mann ist, wenn es einem gelingt, einen über zwei Zentner schweren Stein zu lupfen.

"Damals gehörte das einfach zum normalen Leben, dass Steine auf die Stadtmauer geschichtet werden mussten und auch der ,Baumstammslalom' hat im Rammbock historische Wurzeln, oftmals musste man trotz des Baumes auf den Schultern Geschossen oder heißem Pech ausweichen, das den Angreifern entgegen geschleudert wurde.

Auch Frauen messen sich

Im Zeichen der Emanzipation nehmen inzwischen auch Frauen an den Highland Games teil, bei dem auch Wettläufe mit schweren Milchkannen und ein Strohballen-Hochwurf zählen. Jürgen Stickelbrock, der mit seiner ganzen Familie von einem Highland Game aus der Oberpfalz anreiste, machte für einen Tag in Haard Station, um dem Höörder- und anderen angereisten Clans die richtige Technik zu vermitteln, "denn Kraft ist bei weitem nicht alles, was bei diesem Sport benötigt wird". Der mehrfache Vizeweltmeister, der sowohl in Island, wie auch in Schottland schon bei mehreren Games dabei war, wird am 20. Juli auch die 2. Höörder Highland Games moderieren und leiten.

Anmeldungen sind auf der Website des Sportvereins noch möglich. Wer selbst nicht mitmachen will, für den wird in vier Wochen auf dem Haarder Sportplatz auch noch einiges anderes geboten sein: So spielt zum Einmarsch der Clans, also der Mannschaften, die Pipeband "Targe of Gordon" auf, es gibt eine original Scotch- und Whiskybar, Burger vom Highland-Rind und am Abend eine Light-Show mit Pyrotechnik.