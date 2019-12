Guter Start in die Saison

Das Team erreichte sechs Finalplatzierungen und damit die ersten Punkte für die internationalen Wettbewerbe. The Swag Family startete beim TAF (The Action Dance Federation) Deutschland Cup in Friedrichshafen erfolgreich in die neue Saison und sicherte sich die ersten Ranglistenpunkte für die internationalen Wettbewerbe.Sechs Mal ging es ins Finale und davon zwei Mal aufs Podium: Die Junioren- Formation LIL´SWAG (13-16 Jahre) und die Kinder-Formation The SwagKIDZ (8- 12 Jahre) tanzten sich jeweils in ihren Kategorien mit überragenden Leistungen auf den 3. Platz und sicherten sich somit Plätze auf dem Podium.

Die Junioren-Smallgroup L.S.C. (13-16 Jahre) und die Adults 1 Smallgroup T.S.C. (ab 17 Jahre) setzten sich gegen sehr starke Konkurrenz durch, wurden in ihren Kategorien 4. und landeten somit nur knapp hinter dem Podium.

Florian Kleiner und Tristan Kempf schafften es in ihrem ersten Anlauf als Electric- Boogie-Duo auf den 4. Platz. Lea Kleinhenz und Evelin Sesler tanzten mit einer starken Leistung (Kategorie Hip-Hop-Duo-Junior 2, (15-16 Jahre) ins Finale und belegten den 5. Platz.

Trainer Tristan Kempf ist sehr zufrieden mit dem Auftakt in die neue Saison: "Wir sind wirklich stolz auf unsere Tänzerinnen und Tänzer, denn sie haben en Monaten trainiert haben, umgesetzt und sich somit in eine super Ausgangsposition für die neue Saison gebracht."

Jetzt geht"s in die Vorbereitung für die nächsten Turniere, um die Erfolge der letzten Jahre weiter fortzuführen, denn das Ziel ist im kommenden Jahr die IDO, die Europameisterschaft Hip Hop in Potsdam.

Die weiteren Ergebnisse vom TAF Deutschland Cup sind: The Swag - 11. Platz Adults 1 Formation; German Tjurikov & Lina Böhme und Hannah Zimmermann & Melissa Pastijan - 7. Platz Junioren 1 Duo (13-14 Jahren); Florian Kleiner & Luca Graf - 17. Platz Adults 1; Duo Samanta Prerovska & Diana Bechtold - 25. Platz Adults 1; Duo German Tjurikov - 8. Platz Solo Boys Junioren 1; Sophie Nöth - 17. Platz Solo Girls Junioren 1; Florian Kleiner und Luca Graf - 26. Platz Solo Boys Hauptgruppe.