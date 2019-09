Großer Preis des Mittelstands: Laboklin ausgezeichnet

Mehr als 500 Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Wettbewerbsregionen Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Thüringen erlebten am Samstag, im Würzburger Hotel Maritim die Auszeichnungsgala zum "Großen Preis des Mittelstandes 2019", der mittlerweile zum 25. Mal von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergeben wurde. Der diesjährige Wettbewerb stand unter dem Motto "Nachhaltig wirtschaften".

Dr. Helfried Schmidt und Petra Tröger, Vorstände der Oskar-Patzelt-Stiftung, überreichten die begehrte Preisträgerstatue für die Auszeichnung "Finalist" an zwölf Unternehmen der vier Wettbewerbsregionen. Unter den bayerischen Preisträgern befand sich auch das 1989 gegründete veterinärmedizinische Diagnostiklabor Laboklin mit Sitz in Bad Kissingen, dessen Geschäftsführerin Dr. Elisabeth Müller stolz den Preis für ihr Unternehmen entgegennahm.

In der Laudatio wurde das Labor mit "super schnell, exakter als andere und international unterwegs" betitelt. Doch das Unternehmen hat noch viel mehr zu bieten: Neben der enormen Investitionssteigerung in den vergangene vier Jahren um stolze 230 Prozent überzeugte auch die beeindruckende Flexibilität im Unternehmen: Laboklin reagiere nicht nur professionell auf Kundenwünsche, sondern auch auf Veränderungen im Leben der Mitarbeiter, sodass diverse Arbeitszeitmodelle, unterschiedliche Strukturen an Heimarbeitsplätzen und eine optimale Anpassung der Arbeitssituation an die privaten Lebensumstände der Mitarbeiter Standard im Unternehmen seien. Zudem gehöre das Labor im Bereich der genetischen Untersuchungen zu Identitäts- und Abstammungsdiagnostik sowie der Erkennung von Erbkrankheiten mit zu den Besten in Europa.

"Wissen, Weiterbildung und Innovationen sind für mich die drei wesentlichen Erfolgsfaktoren, ohne die es nicht geht. Zudem sind wir sehr gut vernetzt mit Bildungs- und Forschungszentren und arbeiten daran, unsere hervorragende Position in der Branche zu behaupten und weiter auszubauen", so Elisabeth Müller. Hervorragend ausgebildete, motivierte Mitarbeiter/innen, die aktiv bei Entscheidungen eingebunden werden, seien der Schlüssel zu ihrem ganz persönlichen Erfolg. Sie sei froh, eine solch tolle Mitarbeitertruppe "an Bord" zu haben.

Obgleich der Große Preis des Mittelstands nicht dotiert ist, stößt er auf eine anhaltend hohe Resonanz, da er bei den Ausgezeichneten als Anerkennung und Bestätigung ihrer Leistungen gilt. Diesmal setzten sich die Ausgezeichneten gegen mehr als 2700 Mitbewerber durch, die 2019 in den vier Wettbewerbsregionen nominiert waren. Bundesweit waren es fast 5400 Nominierte (kleine und mittlere Unternehmen, Banken und Kommunen), 758 davon erreichten die Juryliste.

Eine Auflistung aller Preisträger vom Samstag kann unter www.mittelstandspreis.com eingesehen werden.

Laboklin mit Sitz in Bad Kissingen, ist ein europaweit tätiges, akkreditiertes Fachlabor für veterinärmedizinische Diagnostik und beschäftigt mittlerweile fast 400 Mitarbeiter. Seit 30 Jahren steht das Labor Tierarztpraxen und -kliniken als verlässlicher Partner zur Seite und hat sich in diesem Bereich zu einem der führenden Dienstleister etabliert. Die Leistungsqualität wird durch regelmäßige Kontrollen erhalten.