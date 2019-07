Große Show am Multimediabrunnen von Bad Kissingen

Die Aktion "Bad Kissinger Showtime: Ehrenamt 2019 im Rosengarten am Multimedia-Brunnen" hat zahlreiche Zuschauer angelockt. Die Kissinger waren im Vorfeld aufgerufen, Bilder und Videos ihrer persönlichen "Heldinnen und Helden" einzureichen. Helden aus ihrer Nachbarschaft, Menschen, die sich ehrenamtlich in vielfacher Art und Weise engagieren und denen sie auf diese Weise einmal Danke sagen möchten.

Die Stadt Bad Kissingen stellte für die Präsentation der Personen und Vereine die Plattform des Multimedia-Brunnens im Rosengarten im Herzen der Stadt kostenlos zur Verfügung. Insgesamt 13 Einzelpersonen und Vereine wurden an diesem Abend bei der Show auf der 300 Quadratmeter großen Wasserwand des Multimedia-Brunnens gezeigt.

"Ich bin mir sicher, dass viele Städte in Deutschland auf diese oder jene Art und Weise Danke sagen - aber so, wie wir es in Bad Kissingen können, kann es keiner in ganz Deutschland und weit darüber hinaus. Denn unser Multimedia-Brunnen ist wirklich einmalig", betonte Oberbürgermeister Kay Blankenburg in seiner Ansprache im Rosengarten. "Diese Einmaligkeit, die passt auch zum ehrenamtlichen Engagement in unserer Stadt. Wir sagen Dankeschön auf Bad Kissinger Art, auf der größten Wasserwand Europas, ein Dankeschön im XXL-Format."

Während der Präsentation auf der großen Wasserwand zeigte sich auch die Natur gut aufgelegt. Durch eine Windböe wurden die Zuschauer für kurze Zeit mit dem feinen Wassernebel erfrischt. Nach jedem "Danke" gab es Beifall und am Ende anhaltenden Applaus und den Wunsch einer Zugabe. So folgte zum Abschluss eine Präsentation mit Farb- und Wasserspielen in Regenbogenfarben und die reguläre Beamer-Show für Samstagabend "Bad Kissingen klingt".

Die nächste bürgernahe Aktion am Multimedia-Brunnen steht auch schon auf dem Programm: Am 5. September 2019 sollen die Ergebnisse eines Video-Workshops des Bad Kissinger Ferien-Spaß-Programms präsentiert werden.