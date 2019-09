Gräfin Carola lädt in den Schlosspark ein

Bis zu ihrem Lebensende 1968 wohnte Gräfin Carola in den Sommermonaten in ihren Privaträumen auf Schloss Aschach. Bei der Führung durch den Park erhalten die Besucher spannende Einblicke in die Geschichte des Schlossparks und das Leben der Gräfin. Die Erlebnisführung dauert in etwa eine Stunde. Die Teilnahme am Programm ist kostenfrei, lediglich der Museumseintritt ist zu entrichten. Treffpunkt ist die Museumskasse.

Eine Anmeldung unter Tel.: 09708/704 188 20 oder per E-Mail an schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de ist möglich.red