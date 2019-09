Goldene Hochzeit im Hause Zapf in Nüdlingen - Beim Faschingsball kennengelernt

Kennengelernt haben sich die Beiden am 5. Februar 1968 auf einem Faschingsball in Reichenbach - sie kam aus Münnerstadt und er aus Nüdlingen.

Geboren wurde Margit in Suhl, aufgewachsen ist sie in Münnerstadt. Edgar kam in Nüdlingen zur Welt und wuchs auch dort auf. Margit besuchte damals noch die Realschule der "Englischen Fräulein" und Edgar absolvierte eine Ausbildung bei der Bundesbahn. Am 26. September 1969 haben sie in der Klosterkirche auf dem Kreuzberg geheiratet.

1969 wurde auch Tochter Susanne geboren, 1970 Tochter Marion. 1984 bezogen sie ihr neues Haus in Nüdlingen. Dort leben sie heute noch und sind glücklich und zufrieden.

Viel bewegt

Margit Zapf arbeitete bis zu ihrer Bandscheiben-Operation im Theresienkrankenhaus und begann danach eine dreijährige Umschulung zur Bürokauffrau. Mit 37 Jahren war sie die älteste Schülerin der Berufsschulklasse. Diese Zeit war für sie eine große Erfahrung, die sie nicht mehr missen möchte. Besonders gerne hat sie danach über 20 Jahre ihren Beruf beim Förderverein Gesundheitszentrum Bad Kissingen ausgeübt. Zusammen mit ihrem Chef Helmut Schwarzäugl hat sie dort viel bewegt, so dass bei ihrem Ausscheiden ein Betrieb mit fünf Mitarbeitern entstanden war.

Edgar Zapf machte seine Ausbildung zum Jungwerker bei der Bundesbahn fertig und trat mit 18 in das Beamtenverhältnis ein. Dort stieg er stetig weiter auf, bis er dann mit 27 Jahren als Beamter auf Lebenszeit übernommen wurde. Bei seinen Kollegen war er sehr geschätzt und beliebt. Viele Kontakte sind bis heute erhalten geblieben. Die "Ehemaligen" aus seiner Dienstzeit treffen sich immer noch einmal jährlich und tauschen sich aus.

Tennis besondere Vorliebe

Die Abschiedsfeier zum Eintritt in das Pensionsleben bedeutete für ihn einen Einschnitt für sein weiteres Leben. Sein Hobby wurde der Garten, aber seine besondere Vorliebe ist und bleibt Tennis.

Es gratulierten neben der Verwandtschaft die beiden Töchter und vier Enkel.