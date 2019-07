Göritzer Chorkids: Prinz Shadis Neugier auf Unbekanntes

"Komm ich zeige dir meine Welt - lass dich überraschen", lautete eine Liedzeile im Kindermusical "Rotasia", das die Göritzer Chorkids einstudiert und in der Turnhalle aufgeführt haben. Neugierig sein, keine Angst vor Fremden haben, aufeinander zugehen, tolerant sein - das waren die Botschaften des Musicals, die die 20 Kinder anschaulich den 150 Gästen vermittelten.

Mehr als zehn Jahre alt ist das Musical "Rotasia" vom Autoren-Team Martin Schulte und Sandra Engelhardt. Es muss auf Erwachsene befremdlich wirken, dass vieles mittlerweile zur erschreckenden Realität Deutschland und in Europa geworden ist,was in dem Musical mit Texten, Liedern und Musikstücken thematisiert wird. Vor diesem Hintergrund wirkt die Darbietung der sieben- bis zehnjährigen Mädchen umso eindrucksvoller, geht es doch um Träume von Menschen und darum, dass die Welt bunter aussieht, wenn aus Fremden Freunde werden. Chorleiterin Antje Koop hat es mit der Hilfe von Christina Scheit (Choreographie) und Stefan Ammersbach (Musik) geschafft, die Darbietung kindgerecht und ohne erhobenen Zeigefinger zu inszenieren. Es steht nicht das Thema Toleranz im Vordergrund, sondern die Freude der Kinder am Singen, am Schauspielern, an der Bewegung und ihre Unbedarftheit gegenüber Unbekanntem.

Vor zwei Jahren wurden die Göritzer Chorkids als neue Abteilung des Gesangvereins gegründet. Das Musical "Rotasia" war das erste größere Projekt, das umgesetzt wurde. Dafür waren einige Zusatzproben erforderlich, damit die Liedtexte, die Dialoge und die Bewegungen stimmten, erklärte Manfred Simon als Vorsitzender des Gesangvereins. Auch Antje Koop war stolz auf die Kinder, "dass diese den knappen Zeitplan mitgemacht haben".

Dass der Orient der Ausgangspunkt des Stückes ist, erkannte das Publikum bereits am Bühnenbild, das Porzellanmalermeister Ehrenfried Riegel gestaltet hatte. Die Kostüme zeigten die maurische Stilrichtung und auch die musikalische Ausrichtung setzte auf eingängige Melodien des Ethno-Pops Für die Umsetzung sorgten Lorenz Ammersbach (Klavier), Frederik Ammersbach (Tuba, Percussion) und Carolin Keß (Saxophon, Querflöte).

Im Lande Rotasia ist alles rot und die Bewohner glauben nicht, dass es Länder gibt, in denen andersfarbige Menschen leben. Das bleibt so bis zu dem Tag, an dem Prinz Shadi (Julia Schmitt) ein verbotenes Buch findet, das andere Länder beschreibt. Ist dies ein Märchen oder gibt es diese Länder wirklich - Shadi will es herausfinden, doch er stößt auf Widerstand. Nichts verändern, alles so belassen wie es ist - darin zeigt sich die Angst vor Neuem, vor Unbekannten. Doch Prinz Shadi gibt nicht auf und mit dem Segen des Königs sucht er die neuen Länder. Mit dabei ist sein treuer Freund Farid (Miriam Ammersbach), die königlichen Leibwächter Sim (Kyra Scheit) und Sam (Lucie Emmerth) sowie sein Hofstaat.

Nachdem sie die Gefahren im verzauberten Wald bewältigt haben, treffen sie andere Menschen, die in ihrer bunten Vielfalt völlig anders aussehen. Sind die Fremden auch anders - oder musikalisch ausgedrückt: "Ob die wohl gefährlich sind?" Nein, stellt Shadi fest, sie sind uns ganz ähnlich. Man muss nur freundlich miteinander sprechen und sich gegenseitig besuchen. Dann gewinnt man neue Freunde hinzu - was im Abschlusslied "Du, ich, ihr und wir" zum Ausdruck kommt.

Die Chorkids suchen Verstärkung. Mitsingen können Kinder ab der ersten Klasse. Geprobt wird freitags ab 15.45 Uhr in Garitz - Jahnstraße 11. Nähere Informationen bei Stefan Ammersbach unter Tel.: 0971/ 61519 oder unter Email.: stefan.ammersbach@web.de.