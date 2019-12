Geschenke gebastelt

Mit Spannung erwarteten 137 Kinder die Weihnachtswerkstatt des Rhönklubs in der Jugendherberge in Oberbernhards. Was gibt es wohl dieses Jahr, was kann ich als Geschenk mit nach Hause nehmen? Die Spannung stieg, die Kinder freuten sich auf drei Tage Gemeinsamkeit. In der Schreinerei entstanden Laternen und Weihnachtsbäume. Mit Farben, Glas, Papier und Naturmaterialien und vieles mehr sind ganz tolle Sachen angefertigt worden. Ein Schlosser hat fachkundig in sein Handwerk eingeführt. Die Geschenke werden jetzt nicht verraten. Auch auf die Milseburg ging es. Oben wurden alle mit einer phantastischen Aussicht belohnt. Am Sonntag beim Abschied versprach man sich: im nächsten Jahr sind wir wieder dabei.