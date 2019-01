Gesangverein Garitz ernennt Georg Riedmann zum Ehrenvorsitzenden

Georg Riedmann hat nach 40 Jahren aufgehört, und so war es an der Zeit, in der Generalversammlung sein Engagement zu würdigen.

"Zwischen den Meilensteinen des erfolgreichen Weges liegt die Arbeit", so charakterisierte Hermann Schober in seiner Laudatio Georg Riedmann, der die Geschicke des Gesangvereins Garitz vier Jahrzehnte als Vorsitzender steuerte. Meilensteine waren die Gründung des Frauenchores, des Chores InTakt, des Kinderchores und außerdem das 100-jährige und das 125-jährige Vereinsjubiläum, zahlreiche Seefeste und der Umzug vom Vereinslokal Krone in den neuen Proberaum im Gemeindehaus.

Die Arbeit dazwischen, so Schober, wurde vom Jubilar oft im kleinen Kreis oder allein erledigt: Krankenbesuche, Gratulationen, organisatorische Absprachen, Teilnahme an Sitzungen der Ortsvereine oder des Vereinsbeirates, Planungsarbeiten für Saisonabschlussfeiern oder für Konzerte. Mit seinem Engagement, seiner Zuverlässigkeit, seinem Verantwortungsbewusstsein und seinem ausgleichenden Wesen sei er nicht nur im Gesangverein zum Fels in der Brandung geworden, sondern habe sich auch die Anerkennung bei anderen Vereinen und auf überregionaler Ebene erworben.

Dieses Engagement wurde mit dem Kulturehrenbrief des Landkreises Bad Kissingen (1993), dem Goldenen Ehrenkranz des Sängerkreises Schweinfurt (1999), dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten (2004) und im Jahr 2017 mit der Bürgermedaille der Stadt Bad Kissingen gewürdigt. Der Gesangverein bedankte sich mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden und mit der Bayerischen Ehrenamtskarte in Gold.

Georg Riedmann wurde 1944 in Marktheidenfeld geboren und war dort bereits Mitglied im Gesangverein Hafenlohr. 1968 erfolgte der beruflich bedingte Umzug nach Bad Kissingen. Gleich trat er in den Garitzer Gesangverein ein. Bereits 1971 wurde er Beisitzer, im Jahr 1974 stellvertretender Vorsitzender und vier Jahre später zum Vorsitzenden gewählt. In den vier Jahrzehnten seiner Amtszeit war er unter anderem Mitglied im Vereinsbeirat der Stadt, mehrfach Vorsitzender der Garitzer Ortsvereine und Mit-Organisator zahlreicher Aktivitäten der Gemeinde.

Das Singen und die Geselligkeit seien die Merkmale des Gesangvereins Garitz, und Georg Riedmann hatte daran einen großen Anteil, so Oberbürgermeister Kay Blankenburg . Denn immer brauche man einen, "der die Lokomotive ist, der den Karren zieht" - und dies sei in den vergangenen 40 Jahren "Schorsch" Riedmann gewesen. Die vielen Stunden, Tage und Wochen, die er in die Vereinsarbeit investiert hat, seien sinnvoll und für die Gemeinschaft aufgewandt worden."

Lobende Worte kamen auch von Paul Kolb, der für den Sängerkreis Schweinfurt sprach, von Andreas Kaiser für die Garitzer Ortsvereine, der die stete Bereitschaft von Georg Riedmann hervorhob, sich in die Ortsgemeinschaft einzubringen.

Georg Riedmann bedankte sich für die lobenden Worte und die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden, "aber wichtiger ist mir der Fortbestand und der Zusammenhalt zum Wohle des Vereins".