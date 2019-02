Generationswechsel bei der Feuerwehr Albertshausen

Drei Mal war die Feuerwehr Albertshausen im vergangenen Jahr im Einsatz. Zwei Mal musste sie Technische Hilfe leisten. Beim Brand bei Neuwirtshaus konnte die Wehr auf der Anfahrt schon wieder umkehren. Das berichtete stellvertretender Kommandant Timo Faulhammer in der Jahreshauptversammlung. Die Übungsteilnahme sei recht gut gewesen, könnte aber noch besser sein, meinte er.

Drei neue Atemschutzgeräteträger hätten vor kurzem ihre Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen. Weiterhin konnten zwei Kameraden den Feuerwehrführerschein erwerben. Michael Schießer stellte den Kassenbericht vor.

Der Stadt sei der Erhalt jeder einzelnen Wehr sehr wichtig, sagte Oberbürgermeister Kay Blankenburg, der die Wahl leitete, in seinem Grußwort. Die Identität der Stadtteile seien durch ihre Feuerwehren sichergestellt.

Eine Entschuldigung musste der Oberbürgermeister allerdings schon loswerden. Seine Zusage aus der letzten Bürgerversammlung, dass das Tor am Feuerwehrhaus verbreitert wird, könne er nicht bis zum Maibaumaufstellen einlösen. Man sei aber mit Hochdruck am Planen. Termine vor Ort mit einem Statiker hätten bereits stattgefunden.

Stadt- und Kreisbrandinspektor Harald Albert sagte seine Unterstützung für die neue Führung zu. Einstimmig wurden die Satzungsänderung und der Beschluss, den Feuerwehrverein ins Vereinsregister eintragen zu lassen, angenommen. Die Satzung ist nun auf dem aktuellen gesetzlichen und vereinsrechtlichen Stand.

Aus den Reihen der Anwesenden kam die Frage nach einem Mannschaftstransportwagen (MTW), schließlich sei die Albertshäuser Wehr die einzige, die noch keinen besitzt. Es sei nicht schön, wenn man zu Ausbildungen mit dem Privatwagen fahren muss, und auch bei Übungen stelle nur ein Fahrzeug mit sechs Sitzplätze eine Begrenzung dar. Kay Blankenburg und Harald Albert sagten, das solle im Haushalt 2020 aufgenommen werden.

Alexander Frank stellte fest, das es jetzt an den Aktiven liege, wie es mit der Feuerwehr weitergehe. Die Voraussetzungen seien geschaffen, aber die Führung könne nicht allein die Feuerwehr am Laufen halten. Den "Blindanteil" der Aktiven bat er, sich wieder aufzuraffen und wann immer es die Zeit erlaubt, bei den Übungen teilzunehmen. Nur so könne die Wehr fortbestehen und schlagkräftig bleiben für den Ernstfall.

Alexander Frank und Timo Faulhammer boten an, die Grundlagen für Wiedereinsteiger zu wiederholen und das Fahrzeug gerne auch mehrfach zu erklären. Auch stehe der Jugendwart bereit. Man hoffe, die Jugendfeuerwehr wieder aktivieren zu können. Nicht, dass man in sechs Jahren eventuell vor dem Problem steht, dass sich kein Kommandant findet.

Übungen auf Kreis-, und Stadtebene seien dieses Jahr geplant. Ebenso möchte man die Zusammenarbeit mit den Wehren der benachbarten Ortschaften üben.