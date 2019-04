Gemeinde Nüdlingen ehrt Sportler

"Sport treiben, sich gesund ernähren, die Gesundheit und das eigene Wohlbefinden fördern, nehmen in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert ein", sagte der Nüdlinger Bürgermeister Harald Hofmann (CSU) bei der diesjährigen Sportlerehrung der Gemeinde. Neben den staatlichen Hilfen leisteten auch die Sportverbände wertvolle Hilfen für ihre Vereine. Die Gemeinde Nüdlingen unterstütze ihre Sport- und Kultur-Vereine jährlich mit einem Geldbetrag ohne Zweckbindung. Der Gemeinderat wisse, dass Vereine, die sich dem Breitensport verschrieben haben, Geld und ideelle Unterstützung benötigen, fügte der Bürgermeister hinzu. Damit ließen sich keine Gewinne erwirtschaften. Ein wichtiger Beitrag für die Vereine sei die unkomplizierte Zusammenarbeit mit Verwaltung, Bauhof und Gemeindewerken.

"Sport im Verein steht für Regelmäßigkeit, Training, Disziplin und Wettkampf", sagte der Bürgermeister. Dazu seien Sportstätten, Trainer, Funktionäre, Schiedsrichter und Vereinsvorstände nötig. Die Gemeinde Nüdlingen sei stolz, dass diese mit ehrenamtlichem Engagement ihre Vereine leiteten, die unterschied-ichsten Sportdisziplinen anböten und durch die Ausbildung von Übungsleitern den Sportbetrieb ermöglichten. Die sportlichen Leistungen müssten dann hart erarbeitet werden. Sie seien keine Eintagsfliegen. "Seien Sie stolz auf Ihre Leistungen", rief das Gemeindeoberhaupt den Sportlern zu.

Emily Strasheim, die beim Eislauf- und Rollschuhverein Schweinfurt trainiert wird, wurde für ihren 1. Platz bei der Bayerischen Meisterschaft Rollkunstlauf und für ihren 3. Platz bei der Unterfränkischen Meisterschaft im Eiskunstlauf ausgezeichnet.

Sina Schaub (HSC Schweinfurt) errang unter anderem vier 1. Plätze bei der Deutschen Meisterschaft (DM) in unterschiedlichen Disziplinen sowie zwei 2. Plätze im 800- und 50-Meter-Lauf.

Tobias Schaub siegte bei der Deutschen Meisterschaft U 10 im Dreikampf und gewann gute Plätze im Schlagball, im Weitsprung und bei verschiedenen Lauf-Disziplinen.

Edgar Hehn wurde ausgezeichnet für den 1. Platz bei der Bezirksmeisterschaft (BM) mit der Sportpistole Standard. Klemens Hehn erhielt die Würdigung für den 1. Platz BM Sportpistole. Stefan Heinickel wurde für den 3. Platz BM und den 1.Platz BM mit dem Compound Bogen ausgezeichnet. Stefanie Röder wurde für ihren 6. Platz (Blankbogen) bei der DM, für ihren 2. Platz bei der Bayerischen Meisterschaft und für ihren 1. Platz BM in der Disziplin Feld gewürdigt.

Niclas Floth errang beim Verein LAC Quelle Fürth mehrere Siege, wurde Nordbayerischer Meister U 20 im 60 Meter Sprint Halle.

Der Sportschützenverein Nüdlingen erhielt die Auszeichnung für die Mannschaft Blankbogen (Michael Dörr, Pascal Dörr und Jörg Müller). Sie sind Bayerischer Meister mit dem Blankbogen in der Halle.

In der Mannschaft der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft Hammelburg, die mit der Steinschlosspistole den 1. Platz BM errang, wurde der Nüdlinger Steffen Göpfert ausgezeichnet.

Manfred Hein wurde für den 3. Platz bei der Bayerischen Meisterschaft und für den 1. Platz BM gewürdigt.

Die weibliche A-Jugend Handball erreichte den 1. Platz in der Übergreifenden Bezirksoberliga Staffel Nord-West des Bayerischen Handballverbandes mit 28:0 Punkten. Sie spielten mit Jessica Baumann, Mercedes Dörr, Carina Geisel, Francesca Grob, Sarah Heusinger, Sophie Hippler, Anna-Lena Höchemer, Leonie Kaiser, Hannah Mahlmeister, The-resa Przybilla, Nina Rittelmeyer, Ina Rothaug, Melissa Schäfer, Regina Weber, Pia Steinegger, Marina Titt.

Hannah Mahlmeister, Ina Rothaug, Melissa Schäfer und Francesca Grob haben in dieser Saison A- und B-Jugend gespielt und bis zu 28 Spiele absolviert. Trainer waren Heiko Schober und Petra Przybilla.

Als Sportlerin des Jahres wurde Stefanie Röder ausgezeichnet. Sie errang den 6. Platz bei der DM; den 2. Platz bei der Bayerischen Meisterschaft und gewann bei der BM (Feld).

Mannschaft des Jahres

Die Kegler des TSV Nüdlingen mit Edwin Karch, Dominic Schaupp, Julian Schäfer, Maximilian Schäfer, Nico Schulze, Thomas Ulsamer und Matthias Weber wurde für die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga A Nord/Ost (Saison 2017/18). Sie stiegen in die höchstmögliche Spielklasse, die Bezirksliga Unterfranken, auf. Es ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass der TSV Nüdlingen eine Mannschaft in dieser Klasse stellt.

Sportfunktionär des Jahres.

André Iff wurde als Sportfunktionär des Jahres gewürdigt. Er ist seit 2006 Jugendleiter und Trainer beim TSV Nüdlingen. Er organisierte von 2006 bis heute Hallenturniere des Bayerischen Fußballverbands. In den Jahren 2006 bis 2018 organisierte er zehn Turniere mit rund tausend Teilnehmern im Jahr. 2010 bis 2016 führte er Fußballcamps durch, bei denen ehemaligen Fußballprofis trainierten. Bis zu 125 Kinder aus ganz Unterfranken kamen nach Nüdlingen.

André Iff organisierte mehrere TSV Ferienprogramme für die Gemeinde Nüdlingen. Seit 2018 ist er Vorstand Sport beim TSV und seit 2008 Jugendbeauftragter im Gemeinderat.

Bürgermeister Harald Hofmann gratulierte André Iff zur Auszeichnung "Sportfunktionär des Jahres".

Den geehrten Sportlern sowie den Mannschaften überreichte er Urkunden, Gutscheine der Allianz Kissinger Bogen und zum Teil auch Geldpreise. Besonders dankte er der Gebärdendolmetscherin Sonja Steg.