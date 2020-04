Gebürtige Bad Kissingerin Bettina Rakowitz veröffentlichte neues Kinderbuch

Zu Ostern 2019 hatte die gebürtige Bad Kissingerin Bettina Rakowitz (43) ihr erstes Buch "Wir essen Opa" veröffentlicht, eine humorvolle Grammatik- und Rechtschreibhilfe nicht nur für Schüler zum "schmökern, schmunzeln und verstehen". Genau ein Jahr später folgte ihr Kinderbuch "König Pups", eine wieder von ihr selbst farbig illustrierte und humorvolle Geschichte in Reimen für Vorschul- und Grundschulkinder, die auch Erwachsene zum Schmunzeln bringt.

"Ich habe drei Jungs im Alter von inzwischen acht, elf und 13 Jahren! Da war Pupsen immer ein absolutes Highlight-Thema und immer einen Lacher wert", erklärt Bettina Rakowitz den etwas "anrüchigen" Titel ihres neuen Kinderbuches. Doch nicht nur Kinder werden ihre Freude an "König Pups" haben, wie die Autorin schon erfahren hat. Denn beim Vorlesen schmunzeln auch die Erwachsenen. Rakowitz: "Was gibt es Schöneres, als einem Kind ein Buch vorzulesen, an dem man auch selbst Spaß an der Geschichte hat?"

Doch "König Pups" sei nicht nur eine spaßige Bildergeschichte in Reimen, versichert die promovierte Medizinerin. "Pupsen ist ja nicht nur witzig. Es kann Menschen ausgrenzen." Auch König Pups schämt sich sehr. Zwar gibt ihm sein Hofstaat zahlreiche Ratschläge, wie er sein Leiden loswerden kann, doch alle Versuche scheitern kläglich, weshalb sich der König voller Kummer in seine Burg zurückzieht und den Kontakt zur Außenwelt abbricht. Erst als die Stadt bedroht ist, überwindet König Pups seine Scham und kämpft voller Heldenmut und höchst erfolgreich auf die ihm ganz eigene Weise.

Die Idee zu ihrem zweiten Buch trug die 43-Jährige schon lange mit sich herum, doch die Suche nach einem Verlag gestaltete sich schwierig und schien fast vergeblich. "Es gibt nicht so viele Verlage, die auf Kinderbücher spezialisiert sind", bedauert die dreifache Mutter, "und der Kinderbuch-Markt ist recht gesättigt". Alle infrage kommenden Verlage habe sie angeschrieben. Die meisten hätten sich gar nicht gerührt, andere freundlich abgesagt.

Erst Monate später sei sie auf der Frankfurter Buchmesse zufällig mit dem Kampenwand-Verlag aus Traunstein (Oberbayern) zusammengekommen. Rakowitz: "Die waren von meinem Manuskript spontan begeistert. Schon eine Woche später hatte ich den Vertrag." Bald soll "König Pups" sogar als Hörbuch erscheinen, hat sie gerade erfahren.

Von diesem Erfolg beflügelt, arbeitet Bettina Rakowitz schon an zwei neuen Buch-Ideen. Mit deren Umsetzung muss die dreifache Mutter und freischaffende Grafikdesignerin während der Corona-Zeit allerdings noch warten. Tagsüber steht der häusliche Schulunterricht im Vordergrund, abends oder nachts müssen die beruflichen Design-Aufträge abgearbeitet werden. "Da rückt das Bücherschreiben als Hobby natürlich ganz nach hinten", bedauert die Autorin. "Aber dafür haben meine Ideen auch Zeit, noch etwas zu reifen." Die eine Idee ist der Text für ein weiteres Kinderbuch, der "schon seit 20 Jahren in der untersten Schublage schlummert". Aktuell entsteht aber gerade "auf unseren Spaziergängen mit den Kindern" eine Sammlung von Quatsch-Reimen mit dem Arbeitstitel "Dichten mit Wichten". Ob sich auch dafür ein Verlag finden wird, ist sich Bettina Rakowitz noch unsicher. "Unsere Familie hat jedenfalls schon mal großen Spaß am Sammeln neuer Reim-Kreationen."

Werdegang Bettina Rakowitz (43):

1977 geboren in Bad Kissingen, 1996 Abitur am Jack-Steinberger-Gymnasium, 1997-2004 Medizin-Studium in Gießen, 2005 Promotion, 2004-2007 Assistenz-Ärztin in der Psychiatrie (Schweiz), 2006 Heirat, 2008-2014 freischaffende Medizin-Journalistin, 2014-2018 Grafikdesign-Studium an der Akademie Faber-Castell (Stein bei Nürnberg), 2018 Bachelor-Abschluss, freiberufliche Grafikdesignerin und Autorin, 2019 "Wir essen Opa" (Bassermann-Verlag), 2020 "König Pups" (Kampenwand-Verlag).

Informationen zum Buch: Bettina Rakowitz: "König Pups", Kampenwand-Verlag, gebunden, 28 Seiten, Preis: 9,85 Euro, ISBN 9783947738038