Gebührender Abschied: Elisabeth Kuhn erhält Ehrenzeichen in Gold

Umrahmt wurde die Feierstunde von den "Rhöner Saxophönern", die diesen Auftritt zu Ehren von Elisabeth Kuhn als Herzensangelegenheit bezeichneten und deshalb auf die Gage gänzlich verzichteten.

Marcus Lux, der neue Teamleiter der Bücherei, konnte zahlreiche Weggefährten seiner Vorgängerin und geladene Ehrengäste im Saal begrüßen. In kurzen Ansprachen würdigten diese das Engagement von Elisabeth Kuhn, die über 33 Jahre hinweg Herzblut in die Leitung der Bücherei investierte. Pfarrer und Dekan Stephan Hartmann betonte, wie wichtig dieses Angebot einer Pfarrbücherei für die Vernetzung innerhalb der gesamten Pfarreiengemeinschaft sei. Gläubige, aber auch kirchenferne Leser aus allen Ortsteilen des Marktes, würdigten die Bücherei als wertvolle Hilfe in ihrem Alltag. Die hohen Ausleihe-Zahlen seien ein Beweis dafür, dass dieses kirchliche Angebot auf fruchtbaren Boden falle. Er überreichte im Auftrag des St. Michaelsbundes, der bayerischen Landesfachstelle für kirchliche Büchereien, das Ehrenzeichen in Gold an Elisabeth Kuhn, die bereits 1987 damit begonnen hatte, die Pfarrbücherei mit neuem Leben zu füllen.

Jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit

Diese jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit wurde dann auch vom stellvertretenden Landrat Emil Müller hervorgehoben. Kuhn habe ihre aufopfernde Arbeit in der Bücherei ebenso wie ihr langjähriges Engagement an verantwortlicher Stelle im Gemeinderat stets als Dienst an den Mitbürgern in Burkardroth verstanden. Müller überreichte ihr ein kleines Geschenk des Landkreises und bedankte sich bei Kuhn besonders für ihre Bemühungen im Bereich der Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen.

Nach einem weiteren Musikstück der Stangenröther Gruppe ergriff der 2. Bürgermeister, Daniel Wehner, das Wort. Die Marktgemeinde schätze es sehr, dass es diese Bücherei in Burkardroth gibt. Als derzeit einzige aktive Bücherei aller zwölf Ortsteile verglich er die Bücherei in Burkardroth mit den Büchereien in ähnlichen Gemeinden des Landkreises, die oft in gemeindlicher Hand sind. In seinen Dank an Elisabeth Kuhn schloss er deshalb auch die Mitarbeiter des gesamten Büchereiteams ein. Auch er überreichte ein kleines Geschenk.

Gedichte und Lieder

Nun war das neu formierte Büchereiteam an der Reihe, sich bei seiner langjährigen Ideengeberin zu bedanken. Es bot Gedichte und Lieder dar, die diesen Dank und die freundschaftliche Verbundenheit zum Ausdruck brachten. Blumen und Geschenke gingen nicht nur an Elisabeth Kuhn, sondern auch an Gertrud Rößer, die ebenfalls zum Team der ersten Stunde gehörte und nun auch in den "Bücherei-Ruhestand" verabschiedet wurde.

Ein Rückblick in Bildern rundete die Feierstunde ab und zeigte noch einmal die vielfältigen Aktivitäten der Bücherei Burkardroth in den letzten drei Jahrzehnten, die maßgeblich von ihrer Leiterin Elisabeth Kuhn beeinflusst waren.