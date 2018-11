Garitz: Keine neuen Mitglieder beim Rauchclub "Wittelsbach" Garitz 1891

Turbulenter Wahlvorgang, glücklicher Ausgang - so lautet das Fazit bei der Jahreshauptversammlung des Rauchclubs "Wittelsbach" Garitz 1891. Nachdem aus der Versammlung kein Wahlvorschlag kam, bei dem der Vorgeschlagene zustimmte, stellte sich erneut Norbert Metz und mit ihm die bisherige Vorstandschaft zur Verfügung. Die jeweils einstimmige Entscheidung zeigte die Erleichterung der 39 anwesenden Mitglieder.

Die Regularien der Tagesordnung waren vor dem Hintergrund von Satzungsänderung und Neuwahl schnell abgearbeitet. Metz bilanzierte 294 Mitglieder, wobei es keine Eintritte gab. Die zwei geplanten Ausflüge nach Point Alpha und nach Kassel mussten mangels Teilnehmer abgesagt werden. Als Verein beteiligte man sich am Ortsgeschehen bei der Seniorenweihnachtsfeier und beim Totengedenken. Der Kassenbericht von Hannelore Schneider ergab bei Einnahmen von 5778 Euro einen Überschuss, der den Rücklagen zugeführt wurde. Die Kassenprüfer bestätigten die ordnungsgemäße Führung der Bücher, so dass die Entlastung der Vorstandschaft einstimmig erfolgte.

Bereits bei der letzten Jahreshauptversammlung wurde eine überarbeitete Satzung für den nicht im Vereinsregister eingetragenen Verein vorgelegt. Diesmal wurde nochmals die wesentlichen Änderungen besprochen. Unverändert bleibt der Satzungszweck mit Pflege des örtlichen Brauchtums, das "Langsamrauchen von Zigarillos" und das Gewähren eines Sterbegeldes für Mitglieder. Geändert wurde die Vertretungsmacht, denn bislang wurde der Verein nach außen nur durch den ersten Vorsitzenden vertreten. "Das kann im Verhinderungsfall zu Problemen führen", so Norbert Metz. Nun kann dies auch durch zwei Vertreter des Vorstandes erfolgen, wenn mindestens eine Person der Stellvertreter, der Schriftführer, beziehungsweise der Kassenverwalter ist.

Ebenfalls geändert wurde die Möglichkeit der Auflösung des Vereins. Dies kann nun bei einer außerordentlichen Versammlung mit Dreiviertel der anwesenden Mitglieder geschehen. Das Vereinsvermögen soll in diesem Fall an die Stadt Bad Kissingen fallen, die es für soziale Zwecke im Stadtteil Garitz verwenden soll. In diesem Zusammenhang wurde aus der Versammlung angeregt, dass der Vorstand über Zuwendungen im Rahmen der Jugendförderung für Garitzer Vereine nachdenken solle. Eine weitere Anregung betraf gesellige Aktivitäten des Vereins für die Mitglieder einerseits und andererseits um neue Mitglieder zu gewinnen.

Im Rahmen der Neuwahlen wurde Norbert Metz als Vorsitzender in seiner mittlerweile fünften Amtsperiode bestätigt. Horst Sterker wurde als stellvertretender Vorsitzender, Monika Kehl als Schriftführerin und Hannelore Schneider als Kassenverwalterin für drei Jahre im Amt bestätigt. Beisitzer sind Franz Kessler, Ingert Koska, Edgar Höhn, Michelle Kehl und Waltraud Middermann. Wolfgang Koch und Ulrike Höhn sind Kassenprüfer. Im Rahmen der Ehrungen wurden 31 Personen aufgerufen, wobei nur sieben der Einladung gefolgt sind und Urkunde mit Präsent erhielten.

60 Jahre: Günter Rüth und Leonhard Wiedamnn

50 Jahre: Werner Buczynski, Egon Hippler, Ernst Kutscher, Hubert Noppenberger, Helmut Reichert, Erich Rüth, Wolfgang Schneider, Eugen Wiedamann und Georg Weippert.

40 Jahre: Herbert Dombrowski, Peter Heusler, Manfred Kessler, Günter Rest, Norbert Riemann, Gildhard Rink, Manfred Simon, Anton Starlinger und Anton Vorndran.

25 Jahre: Bernd Bauer, Markus Brand, Frank Kaiser, Ulrich Kautz, Alexander Kutscher, Tanja Menger, Matthias Peschl, Frank Petzold, Ernst Rainer, Alexander Sell und Erwin Sterker.