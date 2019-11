Fürstlich speisen

Am Freitag, 22. November 2019, lädt Luise Gräfin von Luxburg zu einem Festmenü in die Aschacher Schlossstuben ein. Bei einem 8-Gänge-Menü erfahren die Gäste Wissenswertes und Interessantes über Schloss Aschach und seine ehemaligen Bewohner, die Familie von Luxburg. Die Mitarbeiter des Restaurants verwöhnen die Besucher mit ihren Interpretationen von Speisen, wie sie die adelige Familie Ende des 19. Jahrhunderts genoss. Beginn ist um 18 Uhr. Beatrice Rose-Ebel schlüpft dafür in die Rolle der Luise Gräfin von Luxburg. Anmeldung unter Tel.: 09708/357 oder an info@aschacher-schlossstuben bis zum 20. November.