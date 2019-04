Frühjahrsputz für ein sauberes Bad Kissingen 2019

Schönes Wetter und viel Müll: Am Samstag waren sie wieder unterwegs, die 197 Mitglieder aus 22 Vereinen, um Müll zu sammeln. Mit Warnwesten und Handschuhen ausgestattet wurde rund um Bad Kissingen alles aufgesammelt, was so mancher gedankenlos in der Natur entsorgt hatte. Von einem Verein wurden besonders viele Hundekotbeutel aufgesammelt, die Hundebesitzer am Wegrand einfach liegen gelassen hatten, statt diese in die vorgesehenen Abfalleimer zu entsorgen.

Nachdem der Müll im Servicebetrieb getrennt und entsorgt war gab es für die Helfer wieder eine von der Metzgerei Hirtle und der Bäckerei Peter Schmitt gesponserte Brotzeit. Der Dritte Bürgermeister Thomas Leiner bedankte sich im Namen der Stadt für das Engagement der Vereine. Für die 93 Kids, die bei dieser Aktion mitgeholfen haben, hatte er als Überraschung eine Tageskarte für das Terrassenschwimmbad mitgebracht. Der Vorsitzende des Vereinsbeirats, Manfred Stenke, bedankte sich bei allen Vereinen für ihre Teilnahme an dieser Aktion, bei den Mitarbeitern des Servicebetriebes für ihre Mithilfe bei der Entsorgung des gesammelten Mülls, und bei den Mitgliedern der Europa Union, die wie jedes Jahr die Bewirtung übernahmen.