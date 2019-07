Bad Kissingen vor 1 Stunde

Zusammenstoß

Frontalzusammenstoß in Bad Kissingen: Autos krachen ineinander - Totalschaden und 20 Feuerwehrleute im Einsatz

In Unterfranken ist eine 70-jährige Autofahrerin in den Gegenverkehr geraten und frontal in ein anderes Auto gekracht. Insgesamt waren 20 Feuerwehrleute im Einsatz.