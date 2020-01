Die K&K Philharmoniker präsentieren am Samstag, 18. Januar, bei der Wiener Johann Strauß Konzert-Gala ihr Programm "Frisches Wiener Blut". Das Konzert findet um 19 Uhr im Max-Littmann-Saal statt. Ihre jugendlich-frischen Interpretationen sind längst ein Meilenstein, an dem es sich zu messen gilt - selbst die Wiener Philharmoniker wurden auf das von Matthias Georg Kendlinger gegründete Sinfonieorchester aufmerksam. Seit 1996 besuchten über 1,3 Million Besucher in 19 Ländern die Strauß-Gala. Ihr aktuelles Programm enthält "Frühlingsstimmen", "Sphärenklänge", "Bauernpolka", "Leichtes Blut" oder "Der Zigeunerbaron" . Karten gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/804 8444 oder per E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de.