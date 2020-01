Freizeit im Schweinfurter Norden

Die beiden interkommunalen Allianzen im Schweinfurter Norden "Schweinfurter Oberland" und "Oberes Werntal" haben sich dieses Jahr laut einer Pressemitteilung dazu entschlossen, ein gemeinsames Gästeführungsprogramm herauszugegeben. Wandern, Kultur und Natur sind in beiden Allianzen als wichtige Themen verankert.

Das praktische Programm ist als Halbjahresprogramm aufgebaut und bietet einen kompakten Überblick über die angebotenen Wanderungen, Radtouren, Dorf- und Naturführungen von Januar bis Juni 2020 sowie eine Übersichtskarte für die Region. Im Programm finden sich sowohl geführte Wanderungen als auch Gästeführungen. Bei einer Gästeführung am Ellertshäuser See gibt es die Möglichkeit, mehr über die Baugeschichte des Sees zu erfahren.

Eine andere Wander-Route führt durch das Tal der Kelten. Auf dem Programm steht auch die Wanderung mit Informationen über die Märzenbecherblüte. Bei dieser sind Wanderführer des "Schweinfurter Oberlands" dabei. Bei den Routen durch das Naturbiotop Riedelgrube in Ebenhausen lässt sich die einheimische Tier- und Pflanzenwelt entdecken. Eine Abendwanderung in Schonungen lädt dazu ein, den Vogelstimmen zu lauschen. Große Wander- und Fahrradevents finden dieses Jahr beim Wanderspaß rund um Hambach am 7. Juni, beim Frühlingsradeln in der Gemeinde Oerlenbach am 26. April und bei "Wunderbar Wanderbar" in Poppenlauer am zweiten und dritten Mai statt.

Das neue Gästeführungsprogramm der beiden Interkommunalen Allianzen Oberes Werntal und Schweinfurter OberLand ist ab sofort in den Verwaltungen der Mitgliedsgemeinden sowie in der Tourist-Information Schweinfurt 360 ° erhältlich. Zudem steht es online auf den Seiten www.schweinfurter-oberland.de und www.oberes-werntal.de zum Herunterladen zur Verfügung.