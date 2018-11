Freiwillige Feuerwehr Waldfenster bei fünf Einsätzen

Insgesamt 212 Mitglieder besitzt derzeit die Freiwillige Feuerwehr Waldfenster, dies wurde in der Generalversammlung, die 1. Vorsitzender Roland Schlereth am Samstag eröffnete, bekanntgegeben. Darunter sind 56 aktive Mitglieder (davon neun Frauen), zwölf Atemschutzgeräteträger, zehn Mitglieder mit Dienstzeitunterbrechung, zwölf Mitglieder in der Damengruppe, 25 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr und vier Ehrenmitglieder.

Bei der Versammlung standen auch die Wahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer auf der Tagesordnung: 1. Vorsitzender Roland Schlereth, stellvertretender Vorsitzender Simon Kleinhenz, Kassier Julia Wehner, Schriftführer Ralf Schlereth; Beisitzer: Nadine Bachmann, Fabian Albert, Simon Nies, Lukas Schlereth; Kassenprüfer: Thomas Rink, Marco Kleinhenz. Ausgeschieden sind Volker Müller (stellvertretender Vorsitzender) sowie Sabrina Schmitt und Norbert Wenzel (beide Beisitzer).

Ihre Jahresberichte trugen der 1. Vorsitzende Roland Schlereth, 1. Kommandant Thomas Straub, Jugendwart Sabrina Schmitt und der Gruppenführers Atemschutz Günter Kessler vor.

Im abgelaufenen Jahr bilanzierte die Feuerwehr Waldfenster über fünf Einsätze, darunter ein Verkehrsunfall, als sich Richtung Platz sich ein Auto überschlagen hatte und im Graben gelandet war, sowie ein Brand auf einer kleinen Waldfläche, Richtung Platz. Es gab insgesamt 19 Gruppenübungen (I., II., III. Gruppe und Atemschutz).

Beförderungen und Ehrungen

Bei der Versammlung standen auch Beförderungen und Ehrungen an: Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann: Jochen Schlereth, Ralf Schlereth; Oberfeuerwehrfrau/mann: Silvia Gärtner, Pascal Heckelmann, Markus Wehner; Feuerwehrfrau/mann: Ines Heckelmann, Lukas Schlereth. Geehrt wurden für 40 Jahre Günter Kessler, Andreas Kleinhenz und Norbert Wenzel sowie für 10 Jahre Silvia Gärtner und Patrick Albert.

Nachwuchskräfte gesucht

Einen Ausblick auf das kommende Jahr gab es bei der Generalversammlung. So werden sechs Jugendliche in den aktiven Dienst übernommen. Im Frühjahr wird wieder ein Ehrenabend (Auszeichnungen für 40, 50, 60 und 70 Jahre) stattfinden. Am 18./19. Mai feiert die Freiwillige Feuerwehr Lauter ihr 145-jähriges Jubiläum. Es wird auch eine modulare Truppmannausbildung Modul C und eine Gesamtübung mit Oehrberg und Stralsbach durchgeführt.

Am Ende gab es noch einen Appell an das Plenum: Es werden Nachwuchskräfte für Atemschutz, Maschinist, Jugendwart und Gruppenführer gesucht.