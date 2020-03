Im Wahlkampf verteilen Politiker gern Geschenke. So wunderte es nicht, das Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml bei einem Besuch in der Bad Brückenauer Prümmer-Klinik einen Förderbescheid über stattliche 546 000 Euro dabei hatte. Das Geld kommt dem Zentrum für Telemedizin (ZTM) in Bad Kissing...