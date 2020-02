Freie Wähler Bad Kissingen starten neuartige Strategie im Wahlkampf

Erst vier Wochen vor der Kommunalwahl am 15. März hat der Bad Kissinger Ortsverband der Freien Wähler (FW), der mit vier Mandatsträgern im Stadtrat vertreten ist, seinen Straßenwahlkampf am gewohnten Standort in der Oberen Marktstraße begonnen. Auch der Reigen der öffentlichen Stadtteil-Talks hat inzwischen begonnen. Die auf einen Monat beschränkte Wahlkampfphase und weitere Neuerungen sind Teil einer veränderten Strategie der Freien Wähler.

"Wir haben ganz bewusst zeitgleich mit dem Versand der amtlichen Briefwahlunterlagen begonnen", erläutert Vorsitzender Andreas Kaiser die neue Wahlkampf-Strategie. "Denn erst mit Vorliegen der Wahlbescheinigung wachsen doch Interesse und Aufmerksamkeit der meisten Wähler für die Kommunalwahl." Dies gilt, so Kaiser weiter, vor allem für die wachsende Zahl der Protest- und Wechselwähler, der politisch Unabhängigen, der Unentschlossenen und Erstwähler.

Ungewöhnlich und neu ist auch die bewusste Zurückhaltung der Freien Wähler bei der Plakatierung. Im Stadtrat hätten zwar alle Fraktionen über eine Reduzierung der ausufernden Plakatierung gesprochen, aber ohne einen für alle verbindlichen Beschluss gefasst zu haben. "Andere reden darüber, wir handeln und setzen es um", bringt deshalb der zweite FW-Vorsitzende und diesjährige Wahlkampf-Manager, Florian Arand, die Zurückhaltung der Freien Wähler auf den Punkt. Die Unzahl von Papp- und Plastiktafeln an allen Straßenrändern, die nach seiner Meinung ohnehin vom Großteil der Bevölkerung nicht gewollt ist, sei bei der Menge des dafür verbrauchten Papiers oder Kunststoffes nicht nur umweltschädlich, sondern auch verkehrsgefährdend und nur eine Verschandelung des Stadtbildes. Arand: "Heutzutage sind doch alle Wahlberechtigten über die Vielzahl unterschiedlicher Medien und sozialer Netzwerke mehr als ausreichend informiert." Plakate halten die Freien Wähler für ein unnötiges Überbleibsel aus großelterlicher Vorzeit. "Wir Freien Wähler beschränken uns deshalb auf das Nötigste - auf die kurzzeitige Plakatierung direkt vor der Wahl an wenigen gewerblichen Plakatwänden und innerstädtischen Litfaßsäulen."

Ebenso umweltfreundlich, zugleich passend zur aktuellen Diskussion um Digitalisierung und Elektromobilität, ist auch der erstmalige Einsatz eines jeweils samstags ganztägig auf dem Tattersall-Parkplatz an einer der Ladesäulen abgestellten Elektro-Fahrzeugs. Auf beiden Seiten des Elektromobils ist auf Monitoren eine in Endlosschleife laufende Bilderschau zu sehen, in der die Freien Wähler ihre Stadtrats- und Kreistagskandidaten vorstellen. "Das ist neu in Bad Kissingen, das hat kein Mitbewerber", freuen sich die Vorsitzenden, Andreas Kaiser und Florian Arand, über ihren ungewöhnlichen Wahlkampfhelfer.

Die Freien Wähler stellen ihre Stadtrats- und Kreistagskandidaten an folgenden Terminen in den Stadtteilen vor

Kernstadt: jeden Samstag, 10 - 13 Uhr, Info-Stand, Obere Marktstraße

Reiterswiesen: Freitag, 28. Februar, 19 Uhr, Pizza-Kurier, Kissinger Straße 64

Winkels: Sonntag, 1. März, 11 Uhr (mit Weißwurstfrühstück), TV Jahn, Ludwig-Licha-Weg 5

Hausen + Kleinbrach: Montag, 2. März, 19 Uhr, Gasthaus Rhön Adler, Am Schönborn 9

Albertshausen: Dienstag, 3. März, 19 Uhr, Gasthaus Vogler, Albertshausener Straße 8

Poppenroth: Mittwoch, 4. März, 19 Uhr, Gasthaus zur Traube, St. Ulrich-Straße 9

Arnshausen: Donnerstag, 5. März, 19 Uhr, Feuerwehrhaus, Alter Dorfring 22