Frauen geben den Staffelstab weiter

Für das evangelische Dekanat Lohr wurden vor einigen Wochen zwei neue Dekanatsfrauenbeaufragte und deren drei Stellvertreterinnen gewählt. Die Amtseinführung der Funktionsträgerinnen fand jetzt im Rahmen eines Gottesdienstes in der Bad Brückenauer Friedenskirche statt.

"Der Staffelstab wird heute weiter gegeben", sagte Dekan Till Roth, bevor er sich ausführlich bei Ingeborg Böhm und Ingeborg Imhof bei deren Verabschiedung für die Arbeit in den zurückliegenden Jahren bedankte. Das bisherige Duo an der Spitze hätte viel für die christliche Gemeinschaft getan, so der Geistliche. Ingeborg Imhof ihrerseits verlas in ihrem Grußwort unter anderem eine Botschaft von Ilse Wehrwein. Die Frau des ehemaligen Dekans Michael Wehrwein hatte 1992 die Installierung von Dekanatsfrauenbeauftragten ins Leben gerufen. Dann war der Zeitpunkt für die Einsegnung der neuen Amtsträgerinnen gekommen, die bei der Briefwahl die meisten Stimmen erhalten hatten. Das weibliche Geschlecht wird im Dekanat Lohr für die kommenden Jahre an oberster Stelle von Lydia Pajunk aus Bad Brückenau und Christa Heil aus Geroda repräsentiert. Als Stellvertreterinnen fungieren Martina Klein (Lohr) sowie Christel Pajunk und Kirsten Zinn (beide Bad Brückenau).

Erlebnisse in Tansania

Im Rahmen seiner Predigt berichtete Till Roth von seiner interessanten Reise zu einer Partnergemeinde in Tansania, die er erst vor einigen Tagen beendet hat. Ihn habe dort besonders die Einfachheit in sämtlichen Belangen beeindruckt. "Alle kommen in den Gottesdienst, auch wenn sie zwei bis drei Stunden laufen müssen", schilderte der Geistliche die Situation vor Ort. Da werde der Satz "Christus will in Euren Herzen wohnen" regelmäßig mit Leben erfüllt.