Frater Nirmol Gomes zu Besuch

Der indische Geistliche Frater Nirmol Gomes besucht nach längerer Zeit wieder einmal für etwa eine Woche Ebenhausen. Ab 1998 hatte er mehrere Jahre lang die Urlaubsvertretung für den damaligen Pfarrer Balthasar Amberg übernommen und ist vielen Gläubigen aus Ebenhausen, Oerlenbach und Eltingshausen als der indische Pfarrer mit dem Schifferklavier in guter Erinnerung. Frater Nirmol Gomes ist Provinzial der Salesianer in Westbengalen und kam zu einer Tagung der Salesianer in Turin, Italien. Danach wird er zu einem Besuch nach Ebenhausen kommen und wie früher Gastfreundschaft und Unterkunft finden bei der Familie Hackenberg, die ihn vor vielen Jahren in Indien kennengelernt hatte.

Gottesdienst

Am Sonntag, 9. Februar, um 10 Uhr findet in der Pfarrkirche in Ebenhausen eine Messe mit Frater Nirmol statt, der sich darauf freut, viele Bekannte und Freunde von früher zu treffen.