Focus Money: Das Labor LS ist ein Top-Ausbildungsbetrieb

Das Großenbracher Unternehmen Labor LS gehört zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben. Dies ist das Ergebnis einer 2018 im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Focus Money vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) durchgeführten Studie. Danach erreichte Labor LS innerhalb seiner Branche "Technische Dienstleistungen" mit 83 von 100 möglichen Punkten den vierten Platz.

Alljährlich stehen Schulabgänger vor der Qual der Wahl: Welchen Beruf soll ich wählen? Welches Unternehmen bietet mir die besten Chancen für Ausbildung und Karriere? Zusätzlich erschwert wird diese Entscheidung durch unterschiedliche Ausbildungswege wie etwa duale Studiengänge parallel zur Lehre. Der jetzt vom IWMF erstellte "Ausbildungsatlas für Deutschland" soll nun den Schulabgängern eine Entscheidungshilfe bieten.

Hierfür wurden die 20 000 mitarbeiterstärksten Ausbildungsbetriebe Deutschlands in mehr als 130 Branchen nach den fünf unterschiedlich gewichteten Kriterien Ausbildungserfolg, strukturelle Daten, Ausbildungsquote, Ausbildungsentlohnung sowie Zusatzangebote für Azubis bewertet. Ergänzend wurden vom IWMF relevante Internet-Quellen ausgewertet. Kürzlich wurden knapp 1 000 Firmen als "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe" ausgezeichnet. "Den vierten Platz innerhalb unserer Branche werten wir als Erfolg unserer attraktiven Ausbildungsangebote", freute sich Enrico Ott (24), bei Labor LS zuständig für das Personalmanagement.

Doch nicht nur der allgemeine Azubi- und Fachkräftemangel macht dem Großenbracher Unternehmen zu schaffen. Erschwerend wirkt sich auch der Standort im ländlichen Raum auf die Mitarbeiter-Suche aus. Ott: "Wir müssen deshalb für angehende Azubis besonders attraktiv sein." Etwa 40 Auszubildende aller drei Lehrjahre werden bei Labor LS überwiegend zu Chemie- oder Biologielaboranten ausgebildet, nur wenige auch zu Kaufleuten für Bürokommunikation. "Langfristig wollen wir noch zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen." Außerdem ermöglicht das Unternehmen jedes Jahr einem Auszubildenden ein duales Biotechnologie-Studium parallel zur Lehre.

Um die Ausbildung im Unternehmen für Schulabgänger attraktiver zu gestalten, wird Labor LS weiter in diesen Bereich investieren. So wurde eigens ein Lehrlabor eingerichtet, in dem sich die im Acht-Wochen-Rhythmus wechselnden Ausbilder ausschließlich und ganztägig den angehenden Laboranten des ersten Lehrjahres widmen. Erst im zweiten Lehrjahr werden die Azubis in den allgemeinen Betrieb aufgeteilt.

Der Mindesturlaub wurde erst kürzlich von 27 auf 30 Tage erhöht. Sobald der Auszubildende seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, wird er nicht nur garantiert übernommen, sondern bekommt nach dreijähriger Betriebszugehörigkeit einen weiteren Urlaubstag. Auswärtigen Azubis bietet das Unternehmen ab kommendem Herbst einen Platz in einer Azubi-WG mit acht Wohneinheiten. "Sechs Plätze sind schon vergeben", freut sich Enrico Ott über den Erfolg.

So wie alle knapp 500 Beschäftigten dürfen auch die Auszubildenden schon während ihrer Lehrzeit die vom Unternehmen ermöglichten Vergünstigungen nutzen. Dazu gehören unter anderem das preiswerte Mittagessen mit kostenlosen Getränken in der Cafeteria, rabattierte Einkaufsmöglichkeiten bei ausgewählten regionalen Händlern sowie bei bestimmten Online-Händlern, flexible Arbeitszeiten bis hin zum Homeoffice zur bestmöglichen Vereinbarung von Beruf und Privatleben. Aktueller Hit bei den Mitarbeitern ist das kostengünstige Leasing eines Dienstfahrrads nach eigener Wahl. Für maximal 80 solcher Räder will Labor LS demnächst auf dem Firmengelände eine Garage mit Elektro-Ladestationen bauen.