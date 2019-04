Fitness-Mythen: Wer nicht frühstückt, spart Kalorien ein?

M orgens essen wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettler - wer kennt diesen Spruch nicht!? Die größte Mahlzeit am Morgen einzunehmen klingt für Frühstücksabstinenzler wie der blanke Hohn. Die meisten Menschen würden diesen Spruch am liebsten herumdrehen. Ich begegne in meinen Schlank-Kursen regelmäßig Menschen, die das Frühstück einfach weglassen. Entweder aus langjähriger Gewohnheit, weil sie am frühen Morgen keinen Hunger verspüren, oder weil sie kalorienbewusst einfach Energie einsparen wollen. Beide Gruppen verzichten auf die scheinbar so wichtige erste Mahlzeit am Tag. Doch ist das gesund? Und macht es sogar schlank?

Körper braucht Nachschub

Wenn wir morgens aufstehen, hat unser Körper über viele Stunden keine Nahrung bekommen. Das ist während der Schlafphase nicht sonderlich schlimm. Solange wir schlummern, verbrauchen wir nur wenige Kalorien. Anders verhält es sich nach der Aufwachphase. Dann drehen wir sozusagen unterbewusst den Zündschlüssel um und kommen langsam in Bewegung. Die Muskulatur wird stärker durchblutet und unser Blutdruck steigt an. Der Stoffwechsel macht sich bemerkbar und fordert neue Energie, um den Tag mit viel Elan und Tatendrang anzugehen. Bekommt der Körper am frühen Morgen kein Frühstück, drosselt er seinen Stoffwechsel - und das hat Folgen: Spätestens zur Mittagszeit drohen spontane Heißhungerattacken.

Frühstücker nahmen weniger zu

Untersuchungen ergaben, dass unser Stoffwechsel oft den ganzen Tag im Schlummermodus bleibt, wenn wir nicht frühstücken. Eine Studie der Universität in Minneapolis untersuchte über fünf Jahre über 2000 Jugendliche. Forscher teilten sie in zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe frühstückte täglich, die andere begann den Tag ohne diese Mahlzeit. Das Ergebnis: Durchschnittlich brachten "die Frühstücker" 2,3 Kilogramm weniger auf die Waage.

Sanft in Gang bringen

Mit dem Frühstücksverzicht tut man seiner Figur also nichts Gutes. Mein Tipp für alle Verweigerer: Es muss nicht gleich die große Müsliportion auf dem Frühstückstisch stehen. Geben Sie Ihrem Magen nur eine Kleinigkeit wie zwei, drei Löffel Joghurt. So kommt der sonst träge Stoffwechselmotor sanft in Gang und die Leistungsfähigkeit am Morgen steigt. Erhöhen Sie von Woche zu Woche die Portionsgröße und Sie werden merken, dass Sie bereits nach wenigen Wochen nicht mehr ohne Frühstück aus dem Haus wollen. Der Kaffee am Morgen ist übrigens kein Ersatz für ein Frühstück.