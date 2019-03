Bad Kissingen vor 2 Stunden

Gesundheit

Fitness-Mythos: "Die besten Fatburner sind Schwimmen, Radfahren und Laufen."

Stimmt's oder stimmt's nicht? Fitness-Trainer Holger Klemm erklärt in unserer Serie, was hinter diesem Mythos steckt. Außerdem verrät er, wovon Ausdauersportler träumen und was das alles mit einem Brennofen zu tun hat.