Fischessen und Europapolitik bei der Bad Kissinger CSU

Beim Nach-Aschermittwoch der Bad Kissinger CSU warb der Landesvorsitzende der Senioren Union (SEN) Thomas Goppel für starke Beteiligung an der Europawahl. Der bis auf den letzten Platz gefüllte Festsaal von "Körner´s Gastwirtschaft" in Arnshausen bildete den passenden Rahmen für die Veranstaltung der Senioren Union (SEN) der CSU: SEN-Kreisvorsitzender Eberhard Gräf freute sich, dass der Landesvorsitzende Thomas Goppel als Redner gewonnen werden konnte und dieser seine Aussagen zum Thema "Europa - unser Kreuz" vor etwa 160 Zuhörern formulierte. "Bevor wir am 26. Mai unser Kreuz auf dem Wahlzettel anbringen, macht es Sinn, den "Mühlen der Zeit" auf die unaufhaltsam pflügenden Räder zu schauen", sagte der SEN-Landesvorsitzende.

Es stelle sich die Frage, ob die Vorgabe, ein "Europa der Vaterländer" zu wollen, noch stimme: Goppel erinnerte an die Worte von Franz-Josef Strauß: "Bayern ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland und Europa unsere Zukunft." Man solle nicht die Chance verschenken, als bunte, aber erfrischend quirlige Gemeinschaft auf einem Globus der wachsenden Enge Aufgaben zu erkennen, zu erforschen und gemeinsam zu lösen. Zusammen mit den Nord- und Südamerikanern bildeten die Europäer eine Minderheit von zehn oder elf Prozent der Weltbürger-Gemeinschaft.

Wurzeln der kontinentalen Zusammengehörigkeit

Andere seien auf den Wissenslevel der europäischen Staaten angewiesen, letztere benötigten deren Ressourcen. Man dürfe sich nicht mit der Verwaltung des Erreichten begnügen und die erreichte Qualität für Gott gegeben halten, betonte Goppel. Der Referent unterstrich die Wurzeln unserer kontinentalen Zusammengehörigkeit und nannte die hellenische Kultur, den römischen Rechtsstaat, den Humanismus und die Aufklärung.

Der Gedanke an die Würde des Menschen werde durch das Kreuz symbolisiert, das kein Kampfzeichen sei, sondern das europäische Logo. Es stehe Pate dafür, dass der Staat die Aufgabe hat, Talente und Begabungen des Einzelnen zu entdecken und zu fördern. Das Kreuz stehe auch als Unterpfand der Sicherung gleicher Lebensverhältnisse und als Garant einer regionalen Grundstruktur, die Jung und Alt, fremd oder benachbart, zusammen daran arbeiten lasse, dass Heimat und Geborgenheit Freude auf und am individuellen Beitrag erzeugten. Ab dem 26. Mai müsse das Menschenbild der vielen Könner Platz und Vorrang haben, dürfe Europa nicht in die Rolle der Gönner verfallen, die anderen Regeln und Maßstäbe auferlegten.

Spitzenkandidat Manfred Weber

Mit Manfred Weber als Spitzenkandidaten aus der CSU biete man die Gewähr, dass der Mensch zum Maß aller Dinge wird. "Wir hoffen auf Europa, unsere Zukunft, weil wir uns täglich neu der Aufgabe stellen, Bayern als Heimat zu erhalten und Deutschland als Vaterland gemeinschaftsfähig zu entwickeln", resümierte Goppel. Er fügte am Ende hinzu: "Das Kreuz zwingt nicht zur Kniebeuge, wenn wir es tragen, als Sinnbild für unsere Bereitschaft zum Miteinander und zum Aufbruch für die Generationen nach uns. Nichts war so schlecht, dass wir es nicht besser könnten. Und nichts war so gut, dass wir darauf verzichten dürften, einen Wiederholungs- oder Erneuerungsversuch zu starten." Mit starkem Applaus signalisierten die Senioren im Saal, dass der Referent mit seinen Visionen Ermutigendes ausgedrückt hatte. Nachdrücklich hatte er auf die Bedeutung einer starken Wahlbeteiligung hingewiesen. Herzliche Dankesworte fügte Kreisvorsitzender Eberhard Gräf hinzu.