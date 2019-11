Finaler Faustschlag: Kissinger Eishockey-Wölfe geben auf

Der Auftritt im Internet entbehrt nicht einer gewissen Polemik: Dem bissigen Logo auf ihrer Facebook-Seite haben die Kissinger Wölfe kürzlich eine Faust hinzugefügt, die mitten im Wolfsgesicht landet. In der Tat hat der Eishockey-Verein den endgültigen Knockout erhalten. Und stellt den Spielbetrieb ab sofort ein.

Wölfe-Vorsitzender Michael Rosin hatte bereits am frühen Donnerstagabend im Telefongespräch mit der Sportredaktion unmissverständlich klargemacht, dass das Ende unmittelbar bevorsteht. Kurz nach 19 Uhr dann die etwas kryptisch formulierte Bestätigung auf Facebook: "Das soziale Projekt in Bad Kissingen ist beendet!" Ein ausführlicher Pressebericht zu der Farce der letzten Monate werde folgen.

Bis Freitagmittag waren dieser Ankündigung noch keine Taten gefolgt. Allerdings war eine halbe Stunde nach dem Facebook-Post am Donnerstagabend auf der Internet-Plattform www.bayernhockey.com eine Stellungnahme des Bayerischen Eissport-Verbandes zu lesen: "Mit Schreiben von heute hat der Verein EC Bad Kissinger Wölfe e.V. seine 1. Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückgezogen." Alle aus den Meisterschaftsspielen gegen die Wölfe erzielten Ergebnisse würden annulliert. Das bedeutet auch, dass die für diesen Freitag angesetzten Bayernliga-Spiele in Pfaffenhofen und am Sonntag gegen Peißenberg gestrichen sind.

Die Kissinger Wölfe mussten seit Wochen auf ihre heimische Spielstätte, die Eissporthalle in Bad Kissingen, verzichten. Grund war ein Streit mit dem ukrainischen Hallenbesitzer, der insbesondere Vereinschef Michael Rosin ein Hausverbot erteilte. Zuletzt geführte Gespräche der Anwälte der Beteiligten führten offensichtlich zu keiner Einigung.

Unterdessen laufen die Kommentarspalten zum Thema in den sozialen Netzwerk über. Viele Nutzer waren nicht überrascht, hatten mit diesem Ausgang des monatelangen Streits um die Eissporthalle gerechnet. Einige bedauerten den Rückzug der Wölfe, auch wegen der immensen Auswirkungen auf deren Nachwuchs. Andere - offensichtlich dem Bayernliga-Konkurrenten Mighty Dogs Schweinfurt zugeneigte - Kommentatoren äußerten sich hämisch.

Weitere Informationen folgen.