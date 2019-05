Filmpferd zu Gast in Bad Kissingen: Sunny und seine tierische Hauptrolle

Rike (Klara Deutschmann) hat ihrer Heimat den Rücken gekehrt und kommt nur für die Beerdigung ihres Vaters zurück auf den elterlichen Reiterhof. Dieser wird recht erfolglos und mit harter Hand von ihrem Bruder (Shenja Lacher) geführt. Alle Augen ruhen auf Preishengst Jacomo. Der soll wieder Geld in die Kassen spülen, ist jedoch durch den brutalen Umgang des Turnierreiters Dessaulier (Pierre Kiwitt) mit ihm traumatisiert. Um das Pferd zu schützen, greift Rike ein und versucht auf dem Hof eine sanfte Freiarbeit mit den Pferden zu etablieren.

Das ist die Handlung des ersten Teiles der in und um München gedrehten Filmreihe "Die Pferde von Wildenstein", der am 10. Mai im Ersten zu sehen war. Der nächste Teil läuft am 17. Mai. "Wenn die Quoten passen, wird es wohl auch Teil drei und vier geben", sagt Inke Mommsen, Besitzerin des Filmpferdes, im Gespräch. Der 15 Jahre alte Hengst, der in Wahrheit Sunny heißt, durfte nach den anstrengenden Drehtagen erst einmal einige Wochen im Reiterverein Bad Kissingen e. V. entspannen. Dort hat die ehemalige Bad Kissingerin Inke Mommsen in ihrer Kindheit viel Zeit verbracht. Mittlerweile wohnt sie mit ihren zwei Pferden in der Nähe von Hofheim.

Tierische Hauptrolle

"Eigentlich wollte ich Sunny aus Zeitgründen erst verkaufen", erzählt Inke Mommsen. Durch ihre Arbeit als Pferdephysiotherapeutin habe sie einfach nicht mehr so viel Zeit für die Pferde und hätte deswegen schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Dann kam jedoch der Anruf einer Stuntreiterin. "Sie fragte, ob ich mir vorstellen könnte mit Sunny als Stuntdouble ans Set zu kommen." Da war das Interesse von Inke Mommsen geweckt. Eigentlich war der Aufenthalt nur für eine Woche geplant, denn Sunny hatte ja zunächst nur die Rolle des Doubles. Das eigentliche Filmpferd stellte sich aber als etwas scheu heraus, da übernahm Sunny - der zuvor noch nie in einem Film mitgespielt hatte - kurzerhand die tierische Hauptrolle.

Das andere Pferd wurde zu seinem Double, denn so ein Drehtag kann leicht einmal bis zu zehn Stunden dauern - das kann kein Pferd allein bewältigen, erklärt Inke Mommsen. Wenn Sunny müde geworden sei, habe er den Kopf schon ein bisschen schläfrig hängen lassen, sodass sie wusste, wann sie besser Schluss machen sollten. Und damit nicht auffiel, dass zwei unterschiedliche Pferde dieselbe Rolle spielten, wurde Sunnys Fell sogar mit Hennafarbe gefärbt.

Im Film spielt Sunny den verschreckten Hengst, der durch Rikes sanfte Behandlung wieder Vertrauen fasst. Auf die Frage, wie sie dem Pferd denn beigebracht habe, mal verschreckt und mal verschmust zu reagieren erklärt die Pferdephysiotherapeutin: "Sunny ist ein eher schüchternes Pferd und wird zum Beispiel nicht gern in die Ecke gedrängt. Das kann man ausnutzen." So reagiert er etwas verschreckt, ohne unnötig gestresst zu werden. Schnell habe das Pferd aber Vertrauen gefasst, vor allem zu Schauspielerin Klara Deutschmann, die bereits als Kind geritten ist. "Es gab da eine witzige Szene, wo Klaras Lover in den Stall kam und sie umarmen sollte", erinnert sich Inke Mommsen. Die Szene musste ein paar Mal wiederholt werden, weil Sunny immer seinen Kopf dazwischen streckte.

Sanfte Pferdeführung

Aber was sagt die Besitzerin eigentlich zum Film? "Es ist natürlich was Besonderes, wenn das eigene Pferd mitspielt", meint sie. Dadurch, dass sie hinter den Kulissen dabei war und die ganze Crew während der Dreharbeiten immer mehr zusammengewachsen sei, habe sie den Film natürlich auch ganz anders erlebt. Inke Mommsen fand den Film, der auf der Homepage des Ersten sehr unterschiedlich bewertet worden war, nicht schlecht. Einige kritisierten dort zum Beispiel, dass das Turnier am Ende des Filmes mit Knotenhalfter geritten wurde und nicht mit normalem Zaumzeug mit Kandare, also einem Gebissstück. Sie habe darauf hingewiesen, dass das in der Realität nicht möglich wäre, erklärt Inke Mommsen. Letzen Endes konnte sie bei solchen technischen Details aber auch nur Tipps geben.

Sie selbst habe die sanfte Freiarbeit mit dem Pferd, die Rike im Film anwendet, ebenfalls für sich entdeckt. "Es ist einfach ein ganz anderer Grundgedanke", erklärt Inke Mommsen, die in der Vergangenheit auch schon viele Turniere geritten ist, wo alles strenger zugehe. "Wenn man wütend ist, braucht man gar nicht erst auf das Pferd zuzugehen - das merkt es sofort."

Hintergrund:

Speziell für die sanfte Freiarbeit mit dem Pferd veranstaltet Inke Mommsen sogenannte "Honza Blaha Kurse". Der nächste Termin ist am 18. und 19. Mai auf dem Gut Leimershof, Leimershof 2, Breitengüßbach, von 9 bis 18 Uhr. Interessierte können zum Zuschauen vorbeikommen.