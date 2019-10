Filmmusik beim Jahreskonzert begeisterte

Alle Musikanten hatten sich durch fleißige Probenarbeit und viel Ehrgeiz auf die besondere Leistungsschau des Jahreskonzertes vorbereitet. Und die musikalische Leistung wurde mit dem Applaus des Publikums belohnt.

Zum Auftakt spielten die Nüdlinger Musikanten das "Miss Marple Theme", gefolgt von vielen Melodien eines Kultabends, arrangiert von Manfred Schneider. Bei einem Publikumswettbewerb galt es, neun deutsche Titel zu erraten und viele packte der Ehrgeiz. Die Gewinner erhielten Gutscheine für Heißgetränke beim Christbaumverkauf im Schützenhaus.

Die Los Bambinos zeigten bei der Themenmusik von Star Wars von John Williams ihr Können. Mit den populären Filmmusiken "Ghostbusters", "Pippi Langstrumpf" und dem "Mickey Mouse March" setzten sie ihren Auftritt gekonnt fort. Das Publikum in der Halle merkte, dass das Musizieren dem Nachwuchs großen Spaß macht. Eine Zugabe folgte.

Die Nüdlinger Musikanten rundeten das Konzert mit Elmer Bernstein's "The Magnificent Seven", "Grease", arrangiert von John Moss und "The Blues Brothers Revue" (Arrangement von Jay Bocook) exzellent ab. Zuweilen verspürte man so etwas wie eine "Achterbahn der Gefühle", als sich bekannte TV-Titelmelodien abwechselten. Die begeisterten Zuhörer erwirkten auch hier eine Zugabe mit "Hawaii Five 0".

Carolin Hanft, die als Moderatorin unterhaltsam durch den Abend führte, wies am Ende auf weitere Termine mit den Nüdlinger Musikanten hin: das traditionelle Adventskonzert in der Pfarrkirche am 8. Dezember, den gemeinsamen Weihnachtsbaumverkauf mit dem Schützenverein am 14. Dezember und das Brauchtum des Turmblasens am Silvesterabend.