Feuerwehren proben den Ernstfall

Um den Ernstfall zu proben haben die Freiwilligen Feuerwehren Bad Kissingen und Garitz am Donnerstagabend gemeinsam eine Übung am Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen durchgeführt. Bei einer Übung an der Steigleitung wurden ab 19.45 Uhr das Löschwasser an der Außenwand des Hauses rund 30 Meter hochgepumpt und über Strahlrohre auf dem Dach der Klinik wieder abgegeben. "Es ist nicht ganz leicht in der Umgebung eine solche Übung durchzuführen, da die meisten Einrichtungen ihre Steigleitungen innerhalb der Gebäude haben. Beim Helios St. Elisabeth-Krankenhaus liegt diese Leitung an der Außenwand, hier bestand also keine Gefahr von Wasserschäden und wir konnten problemlos üben", so Übungs- und Ausbildungsleiter Karl-Heinz Mehringer von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kissingen.

Patienten wurden vorgewarnt

Um Missverständnisse zu vermeiden, wurde die Übung unter anderem bei Personal und Patienten rechtzeitig angekündigt. "Es kann bei solchen Übungen schnell passieren, dass die Patienten denken es brennt im Krankenhaus, deshalb sind wir immer darauf bedacht, vorab alle Personen im Haus über die Übung zu informieren", so Pflegedirektor Thomas Gart: "Letztlich dienen solche Übungen der Sicherheit unserer Mitarbeiter und Patienten, deshalb ist es für uns selbstverständlich die örtlichen Feuerwehren dabei zu unterstützen. Wir sind auf eine gute und enge Zusammenarbeit angewiesen."

Die Übung konnte gegen 21.30 Uhr planmäßig beendet werden. Insgesamt nahmen rund 20 Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehren teil. Am Donnerstag, 9. Mai, wird die Übung wiederholt.