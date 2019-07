Feuerwehr Garitz begeht ihren 150. Geburtstag

Mit einem Fest vor dem Gerätehaus in der Seehofstraße hat die Garitzer Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen gebührend gefeiert. Da auch die Jugendkapelle Geburtstag hat - sie wurde heuer 50 Jahre alt - hatten die Feierlichkeiten schon vor Wochen mit einem Festgottesdienst, bei dem auch die Jugendkapelle mit eingebunden war, begonnen.

Die 54 Aktiven der Wehr boten ein unterhaltsames Programm: So konnten sich die Kinder an der Kübelspritze als junge Feuerwehrleute versuchen, mit dem "Fire-Trainer" wurden Kleinbrände simuliert und gezeigt, was passiert, wenn in eine brennende Fettpfanne Wasser gegossen wird. Höhepunkt war eine vom Kommandanten Ralf Schubert kommentierte Schauübung direkt vor dem Gerätehaus. Natürlich konnte auch das von den Feuerwehrkräften in Eigenleistung gestrichene Gerätehaus besichtigt werden, und im Schulungsraum war sogar eine kleine Ausstellung historischer Feuerwehrutensilien aufgebaut. Dabei auch ein lederner Löscheimer von 1859, wie ihn jeder Familienvorstand oder zugezogene Mann zur damaligen Zeit in Garitz bereitstellen musste. Heute sind die Gerätschaften, vor allem deren Beschaffung, Angelegenheit der Stadt, wobei es bei den Garitzern "alte Tradition ist" der Stadt sozusagen das eine oder andere Fahrzeug zu schenken.

So wurde im Rahmen der 100-Jahrfeier ein VW-Bus Doppelkabine aus Mitteln der Feuerwehr gekauft und das Fahrzeug, das als zweites dann im Gerätehaus stand, sowohl für den Brandschutz wie auch für den Transport der neugegründeten Jugendkapelle samt ihren Instrumenten ausgebaut. Vor wenigen Jahren hat die Garitzer Wehr dann, wiederum mit Eigenmitteln, einen gebrauchten, sehr gut erhaltenen Tanklöscher 8/18 W beschafft, der nun als drittes Fahrzeug nach dem Löschgruppenfahrzeug und einem inzwischen wiederum neuen Mannschaftstransportwagen in der Halle steht.

An weiterer Ausrüstung besitzt die Jubelwehr zwei Ölschadenanhänger und ein Schlauchboot und ist für den Saaleabschnitt zwischen Hohn und Euerdorf für die Ölschadensbekämpfung zuständig.

Die Wehr besteht aus mehr als 50 Aktive, die inzwischen alle einen eigenen Spind im Gerätehaus haben, sowie aus einer Jugendgruppe mit derzeit sechs Jugendlichen und einem Mädchen. Eine neue Jugendgruppe befindet sich im Aufbau, dafür liegen bereits fünf Anmeldungen vor. Und dann gibt es da noch die Jugendkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Garitz mit ebenfalls rund 50 Aktiven.

Im Durchschnitt 50 Mal im Jahr muss die Garitzer Feuerwehr ausrücken. Neben der üblichen Ausbildung steht derzeit eine Maschinistenschulung an den Kissinger Drehleitern an, und auch am Hilfeleistungskontingent, das der Landkreis zu stellen hat, sind die Garitzer vertreten, vor allem mit einem der kleinen wenigen Tanklöscher 8/18, der seine 2000 Liter Wasser während der Fahrt durch eine Löschkanone auf dem Dach abgeben kann.

Für Freitag, 18. Oktober, ist in der Turnhalle ein Kommers- und Festabend mit der Jugendkapelle in der Garitzer Turnhalle geplant. Am Tag darauf tritt , ebenfalls in der Turnhalle, beim Beatabend die Liveband "Ghost Squadron" auf.