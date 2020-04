Bad Kissingen vor 3 Stunden

Feuerwehr

Feueralarm: Einsatz am Kissinger Marktplatz

Das Aufgebot am Kissinger Marktplatz ist im Moment groß: In einem Hintergebäude wurde ein Brand gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit 22 Einsatzkräften an, um das Feuer zu löschen.