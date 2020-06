Festspiele werden verschoben

Es war bereits zu befürchten und hat sich nun bestätigt: Die Bad Kissinger Festspiele im August 2020 mit dem Musical "My Fair Lady" müssen verschoben werden. Mitte April haben der Bund und die Länder beschlossen, Großveranstaltungen bis mindestens 31. August zu verbieten. Das hat deutschlandweit Auswirkungen auf zahlreiche Veranstaltungen und damit auch auf die Bad Kissinger Festspiele, die vom 5. bis 30. August 2020 zum ersten Mal im Luitpoldbad stattfinden sollten.

Aber: Die Festspiele werden nicht ersatzlos abgesagt. Das Musical "My Fair Lady" soll zu einem anderen Zeitpunkt gespielt werden, haben Bruno Heynen, Leiter der Veranstaltungsabteilung der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, und Michael Deuker, Geschäftsführer der Depro Dienstleistungen GmbH, nun gemeinsam beschlossen. Das Musical feiert am Mittwoch, 28. Juli 2021, Premiere im Luitpoldbad. Die weiteren zehn Spieltermine fallen in den Zeitraum bis zum 18. August 2021. Die genauen Termine werden sobald wie möglich bekannt gegeben.

"Für uns als Veranstalter steht die Gesundheit und Sicherheit der Gäste, unserer Schauspieler, Sänger und Mitarbeiter an oberster Stelle, weshalb wir der Empfehlung der Behörden folgen. Dennoch bedauern wir es natürlich sehr, dass die ersten Bad Kissinger Festspiele nicht wie geplant stattfinden können und verschoben werden müssen. Bis dahin bedanken wir uns für Ihr Vertrauen, bitten um etwas Geduld und freuen uns, wenn wir das Musical My Fair Lady im August 2021 im herrlichen Ambiente des Luitpoldbades aufführen dürfen", sagt Michael Deuker.

Bruno Heynen, Leiter der Veranstaltungsabteilung der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, schließt sich an: "Gerne hätten wir den Innenhof des Luitpoldbades mit ,My Fair Lady‘ bespielt und diese Veranstaltungsfläche modern inszeniert. Die vielen Arbeiten im Vorfeld waren aber nicht umsonst, sondern wir freuen uns auf nächstes Jahr und sind gespannt, wie die Festspiele ankommen werden."

"Auch wir bedauern sehr, dass die Festspiele verschoben werden müssen. Wir waren schon sehr gespannt, wie sich der Innenhof des Luitpoldbades in die ,My-Fair-Lady‘-Kulisse verwandelt. Aber natürlich geht die Gesundheit aller Beteiligten vor und steht für uns an erster Stelle", sagt Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Tickets bleiben gültig

Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die Premiere und die zehn weiteren Spieltermine, die auf den August 2021 gelegt werden. Wenn es die Kapazität zulässt, können die Ticketbesitzer zwischen den Spieltagen wählen und sich einen der neuen Termine aussuchen. Der Veranstalter Depro Dienstleistungen weist außerdem darauf hin, dass eine Rückgabe oder ein Umtausch von Eintrittskarten nur bei ersatzloser Absage einer Veranstaltung möglich ist, und dann nur bei der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden. "Wir appellieren an alle Besucherinnen und Besucher, unsere Ersatztermine wahrzunehmen oder die Tickets an Freunde, Bekannte oder Verwandte als Geschenk weiterzugeben und somit einen kleinen Beitrag zum Erhalt der kulturellen Vielfalt in Deutschland zu leisten", sagt Deuker.