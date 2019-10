Fest der 1000 Lichter mit Cräcker und Steffi List

Zum sechsten und damit letzten Event der Veranstaltungsreihe "Fest der 1000 Lichter" in diesem Jahr lädt am Samstag, 5. Oktober die Staatliche Kurverwaltung in die Wandelhalle ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Für die richtige Stimmung sorgt die Band "Cräcker feat. Steffi List", deren Auftritte einer musikalischen Zeitreise durch fünf Jahrzehnte der Rock- und Popgeschichte gleichen. Klassiker von Frank Sinatra bis zu AC/DC gehören ebenso zum Repertoire von wie aktuelle Radio-Hits. Die Band hat mit ihren ausgefeilten Arrangements, ihrem mehrstimmigen Gesang und ihren spontan an parodistischen Einlagen schon viele Konzertbesucher begeistert.

Pop, Rock, Blues und Soul

Dabei setzt die Band auf eine bunte, abwechslungsreiche Mischung aus Pop, Rock, Blues, Soul und guten, alten Rock'n'Roll. Steffi List, die Sängerin und Songwriterin aus Schweinfurt ist in der Region bestens bekannt und schon lange kein Geheimtipp mehr. Durch ihre Teilnahme an Stefan Raab's Castingshow im Jahr 2008, bei der sie damals den dritten Platz erreichte, wurde sie auch national bekannt. Mittlerweile hat die Künstlerin fünf Alben in Eigenregie veröffentlicht.

Für alle Romantiker präsentiert sich - schönes Wetter vorausgesetzt - der von unzähligen Lichtern erleuchtete Schlosspark wieder als beeindruckende Kulisse für einen unvergesslichen Abend. "Wir wollen unsere Gäste einladen, gemeinsam mit uns schwungvoll in den goldenen Oktober zu starten und bei guter Musik und leckeren Schmankerln einfach mal die Alltagssorgen zu vergessen", sagt Tobias Wahler von der Staatlichen Kurverwaltung.